Cum a fost păcălită o femeie că i se aduc două mașini cumpărate din străinătate și a rămas și fără bani, și fără autoturisme

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 12:51
Poliţiştii din Bacău au reuşit să recupereze bunuri în valoare de aproximativ 120.000 de euro, după ce o femeie ar fi fost înşelată de către un bărbat care s-ar fi oferit să o ajute cu transportul şi înmatricularea a două autovehicule.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău, sub coordonarea procurorului de caz, au organizat mai multe percheziţii domiciliare, într-un dosar penal deschis pentru infracţiunea de înşelăciune, prejudiciul reclamat fiind de aproximativ 150.000 de euro.

"În fapt, în cursul lunilor ianuarie - februarie 2025, un bărbat, de 36 de ani, din municipiul Moineşti, ar fi indus în eroare o femeie, oferindu-se să mijlocească activitatea de transport şi înmatriculare a două vehicule, din Italia în România, vehicule achitate de păgubită prin transfer bancar către o societate comercială din Italia, urmând ca, după realizarea activităţilor menţionate, cele două autovehicule să fie restituite acesteia. Acest lucru nu ar mai fi avut loc întrucât bărbatul, prin intermediul mamei sale şi al unei societăţi comerciale, administrată de tatăl său, ar fi înmatriculat autovehiculele pe numele acestora, pentru a nu le mai preda păgubitei şi pentru a le înstrăina, obţinând un folos patrimonial injust", a transmis IPJ Bacău.

Potrivit autorităţilor, în urma percheziţiilor au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor două autovehicule, două ceasuri, o geantă şi o pereche de ochelari, toate în valoare de aproximativ 120.000 de euro.

