O femeie din Marea Britanie a zburat până la Cluj ca să-și cumpere ciocolată. „Toată lumea a crezut că sunt nebună”

Autor: Maria Popa
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 09:40
1828 citiri
O femeie din Marea Britanie a zburat până la Cluj ca să-și cumpere ciocolată. „Toată lumea a crezut că sunt nebună”
Femeie care mănâncă ciocolată Foto: Pexels

O femeie bucătar a zburat din Londra până la Cluj, într-o excursie de doar 24 de ore, ca să-și refacă proviziile de Ferrero Rocher Pocket Coffee, delicatesă italiană care conține un shot de espresso îndulcit.

Kate Takacs (35 de ani) a plecat din Londra după muncă, pe 15 septembrie, în jurul orei 22:00 și a aterizat la Cluj în jurul orei 3:15 dimineața.

„Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că merg într-o excursie de o zi să cumpăr dulciuri”, a spus Kate pentru Jam Press, conform New York Post.

Takacs a petrecut toată ziua în orașul natal, de unde și-a cumpărat ciocolata preferată și chiar un magnet de frigider.

Pe 16 septembrie, femeia a luat zborul de la ora 22:00 spre Londra.

„Sunt fericită și mulțumită? Absolut. O voi face din nou? Da, la naiba!”, a adăugat Kate.

Ea a plătit în total 150 de dolari pentru zbor și cumpărături.

„Toată lumea a crezut că sunt nebună”

Chiar dacă unele dulciuri cumpărate se găsesc și în magazinele românești din Londra, Kate povestește că experiența a fost unică.

„Toată lumea a crezut că sunt nebună, deoarece unele dintre articolele pe care le-am cumpărat pot fi găsite în Londra, în magazinele din România”, mărturisește femeia.

Tot ea mai spune că „singurul motiv a fost ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee (nu o găsești în Marea Britanie) și, dacă nu ai încercat-o încă, te rog să o faci și să-mi mulțumești mai târziu”.

Excursii extreme de o zi

Nu e prima dată când britanica merge într-o excursie extremă de o zi. Kate Takacs a făcut 17 excursii de o zi în alte țări și are în plan să facă și mai multe.

„Îmi place să explorez locuri noi și este o oportunitate excelentă de a vedea o țară nouă cu un buget foarte mic. Pentru mine, este vorba despre fiorul, adrenalina și satisfacția pe care le simt odată ce primesc magnetul de frigider”, e de părere Kate.

Deși se confruntă uneori cu întârzieri de zbor, experiențele culinare sunt neprețuite, adaugă femeia de 35 de ani.

„Cred că mai mulți oameni ar trebui să facă excursii extreme de o zi. E distractiv”, mai spune Kate Takacs.

Reacția unui vlogger britanic după ce a vizitat mai multe orașe din România. „Adevărați europeni. Aici e pur și simplu relaxare, frate” VIDEO
Reacția unui vlogger britanic după ce a vizitat mai multe orașe din România. „Adevărați europeni. Aici e pur și simplu relaxare, frate” VIDEO
Un vlogger din Marea Britanie s-a declarat surprins în mod plăcut după ce a vizitat București, Cluj, Sibiu, Constanța și Sighișoara. Steven Vern compară România cu Marea Britanie...
Premierul Starmer, pus la punct după ce a recunoscut în numele Marii Britanii statul Palestina: „Absolut catastrofal. Nu are niciun plan pentru țară!”
Premierul Starmer, pus la punct după ce a recunoscut în numele Marii Britanii statul Palestina: „Absolut catastrofal. Nu are niciun plan pentru țară!”
Keir Starmer, premierul Marii Britanii, este pus la punct de către Kemi Badenoch, președintă a Partidului Conservator din Regat, respectiv lider al opoziției. Motivul: recunoașterea statului...
#femeie, #Marea Britanie, #excursie de o zi, #Cluj, #ciocolata, #vacanta romania, #cumparaturi , #stiri vacanta
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"
ObservatorNews.ro
Noul sistem de impozitare a masinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat in calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
DigiSport.ro
Se face "bijuteria"! Stadion de 100 de milioane de euro in Romania

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anca Țurcașiu a plecat într-o vacanță inedită în Grecia. Imagini cu artista și partenerul ei FOTO/VIDEO
  2. O femeie din Marea Britanie a zburat până la Cluj ca să-și cumpere ciocolată. „Toată lumea a crezut că sunt nebună”
  3. Horoscop zilnic. Luni, 22 septembrie. Zodia care primește niște bani în cont
  4. Bancul zilei: De ce Bulă a luat notă mică la test
  5. Cea mai rezistentă creatură din lume. Arată ca un monstru. Unde trăiește și cum poate ajuta omenirea
  6. Un nou „sindrom” afectează tot mai mulți oameni. Cât de mult afectează relația de cuplu
  7. Greșelile unei tinere care a fost pentru prima dată la Viena. "Mi-au secătuit energia și contul bancar"
  8. Horoscop pentru săptămâna 22 – 28 septembrie. Trei zodii au parte de noroc
  9. Horoscop zilnic. Duminică, 21 septembrie. Zodia care va petrece niște timp cu prietenii
  10. Bancul zilei: Ce vrea un copil să îi cumpere mama lui