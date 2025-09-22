O femeie din Marea Britanie a zburat până la Cluj ca să-și cumpere ciocolată. „Toată lumea a crezut că sunt nebună”

O femeie bucătar a zburat din Londra până la Cluj, într-o excursie de doar 24 de ore, ca să-și refacă proviziile de Ferrero Rocher Pocket Coffee, delicatesă italiană care conține un shot de espresso îndulcit.

Kate Takacs (35 de ani) a plecat din Londra după muncă, pe 15 septembrie, în jurul orei 22:00 și a aterizat la Cluj în jurul orei 3:15 dimineața.

„Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că merg într-o excursie de o zi să cumpăr dulciuri”, a spus Kate pentru Jam Press, conform New York Post.

Takacs a petrecut toată ziua în orașul natal, de unde și-a cumpărat ciocolata preferată și chiar un magnet de frigider.

Pe 16 septembrie, femeia a luat zborul de la ora 22:00 spre Londra.

„Sunt fericită și mulțumită? Absolut. O voi face din nou? Da, la naiba!”, a adăugat Kate.

Ea a plătit în total 150 de dolari pentru zbor și cumpărături.

„Toată lumea a crezut că sunt nebună”

Chiar dacă unele dulciuri cumpărate se găsesc și în magazinele românești din Londra, Kate povestește că experiența a fost unică.

„Toată lumea a crezut că sunt nebună, deoarece unele dintre articolele pe care le-am cumpărat pot fi găsite în Londra, în magazinele din România”, mărturisește femeia.

Tot ea mai spune că „singurul motiv a fost ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee (nu o găsești în Marea Britanie) și, dacă nu ai încercat-o încă, te rog să o faci și să-mi mulțumești mai târziu”.

Excursii extreme de o zi

Nu e prima dată când britanica merge într-o excursie extremă de o zi. Kate Takacs a făcut 17 excursii de o zi în alte țări și are în plan să facă și mai multe.

„Îmi place să explorez locuri noi și este o oportunitate excelentă de a vedea o țară nouă cu un buget foarte mic. Pentru mine, este vorba despre fiorul, adrenalina și satisfacția pe care le simt odată ce primesc magnetul de frigider”, e de părere Kate.

Deși se confruntă uneori cu întârzieri de zbor, experiențele culinare sunt neprețuite, adaugă femeia de 35 de ani.

„Cred că mai mulți oameni ar trebui să facă excursii extreme de o zi. E distractiv”, mai spune Kate Takacs.

