Și-a mințit iubitul că are cancer ca să primească bani pentru o operație de mărire a sânilor. Cum a fost prinsă femeia

O britanică de 35 de ani a primit 24.248 de lire (aproximativ 27.800 de euro) de la fostul ei iubit pentru un presupus tratament împotriva cancerului, dar a cheltuit banii pe o vacanță de lux în Austria și pe o operație de mărire a sânilor în Manchester.

Laura McPherson din Derbyshire, centrul Angliei, a susținut timp de 5 ani că suferă de cancer cervical, ovarian, de colon, intestinal și de sân, conform Metro.

Ea și-a convins și fata că va muri în curând, iar iubitul ei Jon Leonard i-a cumpărat un Rolex de 30.000 de lire (34.000 euro) și i-a dat peste 24.248 de lire (27.800 euro) pentru tratament.

Femeia a cheltuit banii pe o vacanță la o stațiune de lux din Austria și o operație de mărire a sânilor în Manchester.

Totul a început în 2017, când Laura i-a spus lui Jon că a fost diagnosticată cu cancer cervical.

În 2020, femeia a pretins că a avut o histerectomie, dar a fost văzută urcând pe munte două zile mai târziu. În același an, femeie a susținut că are nevoie de o mastectomie (intervenție chirurgicală ce implică îndepărtarea totală sau parțială a sânului, fiind utilizată pentru tratarea sau prevenirea cancerului mamar), însă a folosit ocazia ca să-și facă o operație de mărire a sânilor.

Atunci Leonard a încercat s-o programeze la unul dintre cei mai buni specialiști în cancer din Marea Britanie, dar McPherson a spus că preferă tratamentul NHS, sistemul de stat.

„În sfârșit a fost prinsă”

Leonard a fost abordat de mai multe persoane pe rețelele de socializare, care i-au spus că McPherson a mințit și în trecut că are cancer.

Un fost coleg de școală a spus că „a mințit că are cancer încă de când era la școală în Highlands. În sfârșit a fost prinsă!”.

Decizia instanței

În timpul unei audieri la Curtea din Derby, judecătorul i-a ordonat Laurei să-i returneze lui Jon 30.714 lire (35.300 de euro) până pe 5 ianuarie.

Femeia și-a recunoscut anterior frauda și a primit o pedeapsă cu suspendare de doi ani și arest la domiciliu 5 nopți pe săptămână.

„S-a terminat, în sfârșit. Este sfârșitul a 8 ani și jumătate dificili. Ea nu a avut niciodată cancer și acum a ieșit la iveală că pretinde că are cancer încă de când era la liceu, cu mult înainte să o cunosc”, a spus fostul ei iubit, Jon Leonard.

