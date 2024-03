De ce nu se desparte niciodată de brățara ei femeia care a vizitat singură peste 80 de țări VIDEO

O femeie în vârstă de 54 de ani a vizitat singură peste 80 de țări, de la minunatele peisaje oferite de Islanda până la țărmurile însorite din Vietnam.

Pamela Holt a dezvăluit într-o discuție cu Business Insider că poartă cu ea în toate călătoriile o brățară specială, care s-a dovedit a fi un accesoriu esențial în toate aventurile ei.

Bijuteria nu reprezintă doar un simplu accesoriu, asta pentru că brățara conține informații vitale ascunse în cazul unor situații de urgență medicală.

Ideea gravării acelor informații pe brățară i-a venit în 2009, când mergea spre o insulă din arhipelagul Galapagos și a început să se simtă fără puteri. După ce a ajuns la destinație, femeia a leșinat, iar timp de cinci zile a primit îngrijiri de la familia unui taximetrist local.

Evenimentul nefericit a făcut-o pe Pamela să caute o soluție pentru cazurile de urgență prin care să-și poată „comunica” starea medicală.

Brățara este din cupru, fiind personalizată cu numele ei, un simbol medical pe exterior, iar pe interior se află inscripționate detalii medicale și un număr de telefon pentru cazurile de urgență.

Accesoriul îi oferă siguranță și pace mintală Pamelei în timp pornește în călătorii singură.

De asemenea, femeia are și o emisiune denumită „Me, Myself & the World”, unde își împărtășește aventurile cu ceilalți pasionați de călătorii.

