O femeie care a mușcat limba unui bărbat care încerca să o agreseze sexual a fost achitată după 61 de ani. „Nu puteam lăsa acest caz nesoluționat” VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 18:05
147 citiri
O femeie care a mușcat limba unui bărbat care încerca să o agreseze sexual a fost achitată după 61 de ani. „Nu puteam lăsa acest caz nesoluționat” VIDEO
Choi Mal-ja a fost achitată după 61 de ani Foto: Captură video YouTube/MBN News

O femeie din Coreea de Sud a fost achitată după ce o instanță a reexaminat condamnarea ei veche de zeci de ani, după ce ar fi mușcat limba unui bărbat în timpul unui atac sexual.

Femeia, pe nume Choi Mal-ja, avea doar 18 ani când a fost condamnată pentru vătămare corporală gravă. Ea a primit atunci 10 luni de închisoare, iar agresorul ei, care avea 21 de ani, a primit doar 6 luni, potrivit BBC.

În urma unei campanii de mulți ani pentru a-și reabilita numele, în luna iulie 2025 a început un nou proces în orașul Busan, din sudul țării.

În timpul primei audieri, procurorii și-au cerut scuze față de Choi Mal-ja și au cerut instanței să anuleze condamnarea.

„Nu puteam lăsa acest caz nesoluționat”

„Nu puteam lăsa acest caz fără răspuns... Voiam să iau apărarea altor victime care au avut aceeași soartă ca mine”, a spus femeia după achitare.

Tot ea mai spune că acel incident i-a schimbat soarta și că a transformat-o „dintr-o victimă într-o acuzată”.

„Oamenii din jurul meu m-au avertizat că va fi ca și cum aș arunca cu ouă în stânci, dar nu puteam lăsa acest caz nesoluționat”, a adăugat Choi Mal-ja, acum în vârstă de 79 de ani.

Femeia le-a mulțumit susținătorilor săi și i-a criticat pe cei care se află la putere, despre care a afirmat că „au abuzat de autoritatea lor pentru a călca în picioare pe cei slabi și a manipula legea”.

Cum a avut loc agresiunea

Potrivit dosarului instanței, agresorul a imobilizat-o pe Choi Mal-ja la pământ în orașul Gimhae.

Femeia a reușit să se elibereze doar după ce i-a mușcat aproximativ 1,5 cm din limbă. După asta, agresorul a cerut în mod continuu despăgubiri pentru rănile sale și a intrat în casa lui Choi cu un cuțit, conform presei sud-coreene.

Agresorul a fost condamnat la numai 6 luni de închisoare, cu suspendare pe doi ani, pentru încălcarea proprietății și intimidare. Bărbatul nu a fost niciodată acuzat pentru tentativă de viol.

Pedeapsă mai mare pentru victimă

Choi Mal-ja a primit o pedeapsă mai severă pentru că i-a cauzat bărbatului vătămări corporale grave. Instanța a spus la momentul respectiv că acțiunile sale au depășit „limitele rezonabile” ale autoapărării.

Ea a fost reținută pentru 6 luni în timpul anchetei și a primit ulterior o pedeapsă de 10 luni, cu suspendare pe doi ani.

Prin anul 2018, inspirată de mișcarea globală #MeToo, Choi a contactat grupuri de susținere și a petrecut aproximativ doi ani adunând dovezi înainte de a depune o cerere de rejudecare.

Drumul ei către achitare a fost dificil. Instanțele inferioare i-au respins cererea pe motiv că nu există dovezi care să susțină afirmațiile sale privind autoapărarea.

Choi a continuat să lupte, și asta pentru că nu vrea ca alte femei să mai treacă prin ce a trecut ea.

„[Ele] nu ar trebui să suporte singure durerea”, a declarat Choi pentru The Korea Herald într-un interviu anterior.

Până la urmă, prin decembrie 2024, Curtea Supremă i-a admis cererea de redeschidere a cazului și abia miercuri, 10 septembrie 2025, după 61 de ani de la agresiune, Choi a fost achitată.

Bărbat jefuit de o femeie întâlnită pe un site de matrimoniale. Unde a avut loc incidentul
Bărbat jefuit de o femeie întâlnită pe un site de matrimoniale. Unde a avut loc incidentul
Un bărbat în vârstă de 67 de ani din Cluj a rămas fără bani, bijuterii, carduri bancare și telefon mobil după ce a primit vizita unor persoane cunoscute pe internet. Suspecții, o...
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri și hipermarketuri timp de trei ani. Cum a ajuns instanța să ia decizia inedită
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri și hipermarketuri timp de trei ani. Cum a ajuns instanța să ia decizia inedită
O femeie din Cluj-Napoca, condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile, a primit o pedeapsă inedită: timp de trei ani nu mai are voie să între în mall-uri și hipermarketuri, pe...
#femeie, #Coreea de Sud, #agresiune sexuala, #limba, #achitare justitie, #agresor , #Coreea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Patroana suedeza a unui club din Romania a ramas "masca"! Partenerul ei: "Mi-a zis: 'Da-mi 3.000 Euro si voi provoca asta'"
ObservatorNews.ro
Orasul din tara unde elevii merg la scoala gratis, cu Politia, in autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
Adevarul.ro
Dronele rusesti din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: "A primit o avertizare ruseasca?"

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Capitala Yemenului este bombardată intens de Israel, susţin rebelii Houthi. Tel Aviv-ul nu a comentat informația
  2. Președintele Nawrocki va avea o convorbire cu președintele Trump, pe tema dronelor rusești doborâte deasupra Poloniei
  3. O femeie care a mușcat limba unui bărbat care încerca să o agreseze sexual a fost achitată după 61 de ani. „Nu puteam lăsa acest caz nesoluționat” VIDEO
  4. Drama unui fost director care caută de 14 luni un loc de muncă: "Sunt mai mult decât un CV." Cum își plătește facturile
  5. Spionul româno-moldovean, care a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus, arestat pentru 30 de zile
  6. Polonezii au găsit în curțile lor resturi ale rachetelor folosite la doborârea dronelor rusești. "Ca să fie clar, acesta nu este un motiv de sărbătoare"
  7. Armata rusă anunță că nu are intenția de a lovi Polonia. „Suntem pregătiţi să avem consultări pe această temă”
  8. Coaliția discută, astăzi, proiectul de lege pentru restructurarea administrației locale. Premierul Bolojan ar dori să fie concediați 10% dintre angajați
  9. Anchetă în Franța privind tentativa de mituire a doi polițiști români de către traficantul de droguri Mohamed Amra. "Trebuie să plătim suma"
  10. Cazul spionului din Republica Moldova arestat în România este în atenția premierului de la Chișinău, Dorin Recean