O femeie care a mușcat limba unui bărbat care încerca să o agreseze sexual a fost achitată după 61 de ani. „Nu puteam lăsa acest caz nesoluționat” VIDEO

O femeie din Coreea de Sud a fost achitată după ce o instanță a reexaminat condamnarea ei veche de zeci de ani, după ce ar fi mușcat limba unui bărbat în timpul unui atac sexual.
Femeia, pe nume Choi Mal-ja, avea doar 18 ani când a fost condamnată pentru vătămare corporală gravă. Ea a primit atunci 10 luni de închisoare, iar agresorul ei, care avea 21 de ani, a primit doar 6 luni, potrivit BBC.
În urma unei campanii de mulți ani pentru a-și reabilita numele, în luna iulie 2025 a început un nou proces în orașul Busan, din sudul țării.
În timpul primei audieri, procurorii și-au cerut scuze față de Choi Mal-ja și au cerut instanței să anuleze condamnarea.
„Nu puteam lăsa acest caz fără răspuns... Voiam să iau apărarea altor victime care au avut aceeași soartă ca mine”, a spus femeia după achitare.
Tot ea mai spune că acel incident i-a schimbat soarta și că a transformat-o „dintr-o victimă într-o acuzată”.
„Oamenii din jurul meu m-au avertizat că va fi ca și cum aș arunca cu ouă în stânci, dar nu puteam lăsa acest caz nesoluționat”, a adăugat Choi Mal-ja, acum în vârstă de 79 de ani.
Femeia le-a mulțumit susținătorilor săi și i-a criticat pe cei care se află la putere, despre care a afirmat că „au abuzat de autoritatea lor pentru a călca în picioare pe cei slabi și a manipula legea”.
Potrivit dosarului instanței, agresorul a imobilizat-o pe Choi Mal-ja la pământ în orașul Gimhae.
Femeia a reușit să se elibereze doar după ce i-a mușcat aproximativ 1,5 cm din limbă. După asta, agresorul a cerut în mod continuu despăgubiri pentru rănile sale și a intrat în casa lui Choi cu un cuțit, conform presei sud-coreene.
Agresorul a fost condamnat la numai 6 luni de închisoare, cu suspendare pe doi ani, pentru încălcarea proprietății și intimidare. Bărbatul nu a fost niciodată acuzat pentru tentativă de viol.
Choi Mal-ja a primit o pedeapsă mai severă pentru că i-a cauzat bărbatului vătămări corporale grave. Instanța a spus la momentul respectiv că acțiunile sale au depășit „limitele rezonabile” ale autoapărării.
Ea a fost reținută pentru 6 luni în timpul anchetei și a primit ulterior o pedeapsă de 10 luni, cu suspendare pe doi ani.
Prin anul 2018, inspirată de mișcarea globală #MeToo, Choi a contactat grupuri de susținere și a petrecut aproximativ doi ani adunând dovezi înainte de a depune o cerere de rejudecare.
Drumul ei către achitare a fost dificil. Instanțele inferioare i-au respins cererea pe motiv că nu există dovezi care să susțină afirmațiile sale privind autoapărarea.
Choi a continuat să lupte, și asta pentru că nu vrea ca alte femei să mai treacă prin ce a trecut ea.
„[Ele] nu ar trebui să suporte singure durerea”, a declarat Choi pentru The Korea Herald într-un interviu anterior.
Până la urmă, prin decembrie 2024, Curtea Supremă i-a admis cererea de redeschidere a cazului și abia miercuri, 10 septembrie 2025, după 61 de ani de la agresiune, Choi a fost achitată.