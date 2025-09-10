O femeie care a mușcat limba unui bărbat care încerca să o agreseze sexual a fost achitată după 61 de ani. „Nu puteam lăsa acest caz nesoluționat” VIDEO

O femeie din Coreea de Sud a fost achitată după ce o instanță a reexaminat condamnarea ei veche de zeci de ani, după ce ar fi mușcat limba unui bărbat în timpul unui atac sexual.

Femeia, pe nume Choi Mal-ja, avea doar 18 ani când a fost condamnată pentru vătămare corporală gravă. Ea a primit atunci 10 luni de închisoare, iar agresorul ei, care avea 21 de ani, a primit doar 6 luni, potrivit BBC.

În urma unei campanii de mulți ani pentru a-și reabilita numele, în luna iulie 2025 a început un nou proces în orașul Busan, din sudul țării.

În timpul primei audieri, procurorii și-au cerut scuze față de Choi Mal-ja și au cerut instanței să anuleze condamnarea.

„Nu puteam lăsa acest caz nesoluționat”

„Nu puteam lăsa acest caz fără răspuns... Voiam să iau apărarea altor victime care au avut aceeași soartă ca mine”, a spus femeia după achitare.

Tot ea mai spune că acel incident i-a schimbat soarta și că a transformat-o „dintr-o victimă într-o acuzată”.

„Oamenii din jurul meu m-au avertizat că va fi ca și cum aș arunca cu ouă în stânci, dar nu puteam lăsa acest caz nesoluționat”, a adăugat Choi Mal-ja, acum în vârstă de 79 de ani.

Femeia le-a mulțumit susținătorilor săi și i-a criticat pe cei care se află la putere, despre care a afirmat că „au abuzat de autoritatea lor pentru a călca în picioare pe cei slabi și a manipula legea”.

Cum a avut loc agresiunea

Potrivit dosarului instanței, agresorul a imobilizat-o pe Choi Mal-ja la pământ în orașul Gimhae.

Ads

Femeia a reușit să se elibereze doar după ce i-a mușcat aproximativ 1,5 cm din limbă. După asta, agresorul a cerut în mod continuu despăgubiri pentru rănile sale și a intrat în casa lui Choi cu un cuțit, conform presei sud-coreene.

Agresorul a fost condamnat la numai 6 luni de închisoare, cu suspendare pe doi ani, pentru încălcarea proprietății și intimidare. Bărbatul nu a fost niciodată acuzat pentru tentativă de viol.

Pedeapsă mai mare pentru victimă

Choi Mal-ja a primit o pedeapsă mai severă pentru că i-a cauzat bărbatului vătămări corporale grave. Instanța a spus la momentul respectiv că acțiunile sale au depășit „limitele rezonabile” ale autoapărării.

Ea a fost reținută pentru 6 luni în timpul anchetei și a primit ulterior o pedeapsă de 10 luni, cu suspendare pe doi ani.

Prin anul 2018, inspirată de mișcarea globală #MeToo, Choi a contactat grupuri de susținere și a petrecut aproximativ doi ani adunând dovezi înainte de a depune o cerere de rejudecare.

Drumul ei către achitare a fost dificil. Instanțele inferioare i-au respins cererea pe motiv că nu există dovezi care să susțină afirmațiile sale privind autoapărarea.

Ads

Choi a continuat să lupte, și asta pentru că nu vrea ca alte femei să mai treacă prin ce a trecut ea.

„[Ele] nu ar trebui să suporte singure durerea”, a declarat Choi pentru The Korea Herald într-un interviu anterior.

Până la urmă, prin decembrie 2024, Curtea Supremă i-a admis cererea de redeschidere a cazului și abia miercuri, 10 septembrie 2025, după 61 de ani de la agresiune, Choi a fost achitată.

Ads