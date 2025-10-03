O tânără s-a mutat din New York la Londra cu o croazieră de lux. Motivele pentru care a ales vaporul în locul avionului

Autor: Maria Popa
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:38
682 citiri
Vapor Foto: Pexels

O tânără și câinele ei s-au mutat din New York la Londra în luna mai cu o croazieră de lux pentru ca animalul să nu fie nevoit să călătorească în secțiunea de marfă a unei aeronave.

Croaziera a fost mult mai ieftină și i-a oferit lui Joyce Chan o vacanță în mijlocul mutării, potrivit Business Insider.

„Când ne-am uitat inițial la cum să-l transportăm pe Charlie la Londra, am analizat mai multe opțiuni. Cred că cea mai evidentă era să-l luăm cu avionul. Auzisem povești despre experiențe neplăcute cu câini care zboară. Mă bucur pentru cei care au o experiență bună, dar dacă exista o altă opțiune, cu siguranță suntem încântati”, a spus tânăra.

Queen Mary 2 este un vas de croazieră de lux. Cunard oferă călătorii de 7 zile de la New York la Southampton, Regatul Unit. Pe lângă cușete, vaporul dispune de o canisă ce poate găzdui până la 24 de animale de companie pe călătorie. Deși patrupezii care călătoresc la bord dorm în cuști, ei pot face mișcare și se pot juca în timpul zilei cu îngrijitorii și pot petrece timp alături de stăpâni.

Joyce Chan a fost imediat interesată de această ofertă, pentru că părea cea mai bună variantă pentru câinele ei, Charlie. Astfel, animalul nu mai trebuia să călătorească cu avionul, iar Chan și iubitul ei se puteau relaxa pe timpul croazierei, timp de o săptămână.

Vaporul nu are limită de bagaje

Queen Mary 2 nu are limită de bagaje, așa că tânăra putea lua cu ea orice dorea, un mare avantaj pentru cineva care dorește să se mute.

Cât au costat biletele

Pentru croaziera din mai, biletul lui Chan pe Queen Mary 2 a costat 1.399 de dolari, fără taxe și comisioane. De asemenea, rezervarea la canisă costă 1.000 de dolari, dar pentru că Charlie este de talie mare, el a avut nevoie de două, iar prețul s-a ridicat la 2.000 de dolari. Costul total plătit de tânără s-a ridicat la 3.477,35 de dolari.

Chan spune că zborul cu avionul ar fi costat-o în jur de 3.600 de dolari pentru ea și Charlie. Tariful de zbor era mai scump, și de asemenea, ea nu putea lua cu ea atâtea bagaje.

Și iubitul lui Chan a călătorit cu ea și Charlie, astfel costul total pentru toți trei a ajuns la 4.954,70 de dolari. Chiar și așa, costul a meritat pentru tânără și iubitul ei, pentru că au avut parte de o experiență relaxantă, în loc de un zbor stresant.

Pentru că sunt doar 24 de locuri pentru câini pe vapor, uneori chiar mai puține, asigurarea unui loc pentru un animal de companie la croazieră poate fi destul de grea.

„Totul legat de croazieră este grozav, dar cred că ceea ce a fost atât de frustrant a fost faptul că acestea se epuizează cu un an și jumătate sau doi ani înainte”, afirmă Chan.

Tânăra și-a rezervat călătoria pe Queen Mary 2 încă din octombrie 2023 și a obținut locurile doar după ce a stat pe lista de așteptare câteva luni. Tot ea a trebuit să sune la linia de croazieră în ziua în care biletele au devenit disponibile ca să poată face călătoria.

