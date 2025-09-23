Coșmarul prin care a trecut o româncă după o operație estetică la sâni. „Asistentele s-au adunat în jurul meu și au zis că nu e posibil așa ceva”

O femeie îl acuză pe medicul ei chirurg că a mutilat-o în urma unei operații de înfrumusețare pe care ea l-a rugat să i-o facă sub un diagnostic fictiv pentru că statul nu acoperă astfel de intervenții.

Chirurgul spune că nu a vrut decât s-o ajute, așa face cu toți pacienții care apelează la el.

Medicul este Sorin Ianceu, unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic de acum 11 ani, din Apuseni, când pilotul Adrian Iovan și o studentă au murit.

Pacienta în vârstă de 55 de ani spune că medicul i-a făcut o primă consultație într-o frizerie unde s-au cunoscut.

„Mi-a văzut sânii, m-a întrebat cum am ajuns așa, pentru că erau foarte lăsați. A ridicat capul în sus și zice: cândva, pe mine bărbosul m-a ajutat. Vreau să fac, la rândul meu, ceva bun”, a spus femeia pentru observatornews.ro.

Dar din dar se face rai

„Eu după accident am făcut o, cum se spune așa, o chestie: dar din dar se face rai. Am ajutat pacienți indiferent că au fost specialitatea mea sau nu”, a spus medicul chirurg.

Pacienta afirmă că a fost supusă unei intervenții la spitalul Beiuș, iar medicul i-a scos firele la ea acasă, nu într-un mediu steril. Apoi operația s-a infectat și femeia a ajuns la urgențe.

„Acolo toate asistentele s-au adunat în jurul patului meu, au zis că nu e posibil așa ceva. Am fost la un domn doctor aici, specialist în estetică. Mi-a spus că nu e OK și sânul drept s-a necrozat”, a adăugat femeia.

Medicul spune că nu a fost vorba de o operație estetică, ci de tratarea unei afecțiuni a sânului.

„Ar fi trebuit să o chem la spital și să îi scot firele la spital. Acesta era, cumva, planul meu să vorbesc cu un coleg de-al meu plastician care să preia pacienta și să îi facă implanturi mamare”, mai spune Sorin Ianceu.

De asemenea, pacienta afirmă că acesta a fost numai un diagnostic fals pentru ca operația estetică să fie decontată de stat, mai exact 7.300 de lei.

„Avem un melanj întreg de infracțiuni. Exercitarea fără drept a unei profesii, abuz în serviciu, o vătămare corporală, fals, uz de fals”, spune avocatul Ovidiu Mureșan Silaghi.

Pacienta a decis să-l dea în judecată pe medicul chirurg.

