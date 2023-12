Factură uriașă primită de o româncă care a născut prematur în Norvegia

Femeia care a nascut in Norvegia a primit o notă de plata uriasa FOTO facebook

O româncă a povestit pe rețelele de socializare ce a pățit după ce născut prematur, la 25 de săptămâni, într-un spital din Norvegia.

Surpriza mare a venit odată cu factura de la unitatea medicală, în care se precizează că are de plată peste 100.000 de euro.

„Aș avea nevoie de un sfat! Am locuit în Norvegia câțiva ani, acolo am și născut ambii copii. Cel mic, a venit pe lume înainte de vreme, la numai 25 de săptămâni, nu aveam asigurare și bineînțeles, acum au început să îmi vină facturi și în România. Voi lua legătură cu cei de acolo prin mail, doresc să plătesc, însă nu lucrez momentan și chiar nu știu cum aș putea rezolva această problemă! Mi-au trimis scrisoare că am 14 zile la dispoziție să iau legătură cu ei ca să nu fiu urmărită pe o perioadă îndelungată de recuperatori”, este mesajul notat pe grupul „Sfaturi de la avocați”, conform cancan.ro.

„Dacă în perioada aia ai avut asigurare în România, poți trimite factura către casa de asigurări. Până la urmă nașterea nu a fost una normală, la termen”, a sfătuit-o unul dintre cititori.