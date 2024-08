Povestea șocantă a unei femei care și-a pierdut picioarele din cauza unei înțepături de țânțar. „Singura cale să scap de durerea constantă” FOTO

O femeie din Australia a fost la un pas de moarte după o călătorie în interes de serviciu în Nigeria.

Viața lui Stephenie Rodriguez s-a schimbat complet după ce a mers în Nigeria, unde s-a infectat cu malarie după ce a fost mușcată de un țânțar, iar două săptămâni mai târziu a intrat în comă, potrivit El Pais.

Chiar dacă medicii au reușit s-o salveze, femeia a trecut prin 47 de operații și i s-au amputat ambele picioare ca să scape de durerile tot mai insuportabile.

În septembrie 2019, antrenoarea a mers în interes de serviciu în țara africană ca să susțină un discurs despre o aplicație pe care companie ei, Wonder Safe, o lansase și care care oferea servicii de securitate pentru femei și persoane vulnerabile.

Imediat ce a ajuns în Nigeria a luat un taxi spre hotel și apoi intenționa să meargă cu altă cursă spre sala de conferințe, însă după ce a ieșit din hotel, femeia s-a oprit să vorbească cu jurnaliștii și atunci un țânțar a mușcat-o de trei ori de glezna stângă.

Două săptămâni mai târziu, Rodriguez a început să prezinte primele simptome de boală și a fost diagnosticată cu malarie cerebrală.

Malaria este o boală tropicală neglijată. Ea se poate lua prin mușcătura de țânțar infectat cu parazitul Plasmodium, care este găsit de obicei în regiunile tropicale din Africa, precum și în Asia și America Latină.

Femeia a avut convulsii în timp ce zbura din Sydney spre Boston, SUA, la numai 15 zile după ce s-a întors din țara africană.

Prima dată când a mers în Africa a luat tratament antimalaric, însă a două oară nu a mai făcut asta pentru că medicamentul poate avea și efecte adverse. Lui Rodriguez îi provocase „amețeli și halucinații”.

„Urma să am o conferință, nu puteam să permit să mi se facă rău. Nu am ieșit la plimbare, nu m-am dus la piscină, am stat afară doar un moment cât să îi întâlnesc pe jurnaliști. Un moment crucial, doar de atât a fost nevoie”, a declarat Stephenie.

„M-am infectat pe 11 septembrie și nu m-am întors în Australia până pe 5 noiembrie”, a mai spus femeia.

Ea a fost tratată la Spitalul Universitar Harvard.

„Cu siguranță, oriunde altundeva nu aș fi primit același nivel de îngrijiri ca să depisteze malaria la timp și să primesc tratamentul care mi-a salvat viața. A fost singura cale să scap de durerea constantă”, mai spune Rodriguez.

După ieșirea din comă degetele ei de la picioare au început să se înnegrească.

„Călcâiele mele se făceau și ele negre, precum și vârfurile mâinilor. Acele zone erau paralizate pentru că corpul meu s-a atrofiat în timpul comei și medicația pe care mi-au dat-o ca să trateze șocul septic a ajuns să le distrugă complet”, a povestit australianca.

În februarie 2020, la trei luni după ce s-a întors în Australia, ea a suferit primele amputări la labele picioarelor și la călcâie.

După 47 de operații, ambele picioare i-au fost amputate de sub genunchi în jos.

„Nu aveau să se mai vindece niciodată, nici să se regenereze, și a fost singura cale să scap de durerea constantă”, a spus Rodriguez.

Fiind în colaborare cu The Global Fund, o organizație internațională care luptă contra epidemiilor de SIDA, tuberculoză și malarie, Stephenie vrea să crească gradul de conștientizare cu privire la această boală cumplită.

În urmă cu 2 ani a început să facă scrimă. A a fost în calificările pentru Jocurile Paralimpice la proba de scrimă și a dorit să rămână cât mai activă.

„Obișnuiam să dansez salsa, să schiez, să merg cu bicicleta”, mai spune Rodriguez.

S-a antrenat 14 luni ca să încerce să se califice pentru Jocurile Paralimpice.

„Prin această experiență, am reușit să am un respect profund pentru persoanele care trăiesc cu dizabilități. Dacă nu aș fi avut această experiență, nu aș fi putut niciodată să îi înțeleg”, mai spune ea.

„Țânțarului nu îi pasă ce culoare ai, ne mușcă și ucide pe toți la fel”, adaugă Rodriguez.

Pe continentul african au loc 94% din cazurile de malarie din toată lumea și 95% din decese, însă din cauza încălzirii planetei acest aspect se poate schimba.

„Nu acordăm destulă atenție [malariei]. Patogenul suferă mutații și este nevoie de mai multe resurse pentru a ajuta la eradicarea malariei. Cred cu tărie că poate fi exterminată cu instrumente, resurse și un vaccin”, a mai transmis Stephenie.

Femeia spune că fiul ei este cel care i-a dat puterea și sprijinul de care avea nevoie în tot acest proces dureros al recuperării.

Tot ea mai spune că nu o să uite niciodată ce i-a spus fiul ei când s-a trezit din comă.

„Eu plângeam mereu și fiul meu mi-a spus că 10% din viață este ce ți se dă și 90% ce faci cu ea”, povestește Rodriguez.

