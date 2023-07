Reacția femeii care a vândut Primăriei Mamaia un logo furat: ”Am lucrat foarte mult”

Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa a anunţat sâmbătă că renunţă la logo-ul propus, precizând că Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidenţial din Spania.

''Referitor la similitudinea dintre logo-ul propus pentru promovarea staţiunii Mamaia şi alte branduri turistice facem următoarele precizări: În primul rând le mulţumim tuturor celor care au sesizat similitudinea. Tocmai din acest motiv am comunicat public forma brandului. Valoarea logo-ului nu este de 16.000 de euro, ci de 800 de euro, aproximativ 5% din contract. Restul fondurilor sunt alocate către alte produse şi servicii. Brandul înseamnă mult mai mult decât exprimarea sa grafică'', se arată într-un comunicat al Primăriei Constanţa.

Conform ziardecluj.ro, achiziția noului logo a costat puțin peste 16.000 de euro (fără TVA) și a fost atribuită direct societății Blue Sky Advertising, din Cluj-Napoca, deținută de Maria Emanuela Huruială și Antreprevision Hub (Mariana Ruscan și Radu Lupaș Călin). Potrivit aceleiași surse, Emanuela Huruială ar fi cumpărat respectivul logo cu numai 15 euro.

’’Într-adevăr, acel simbol a fost preluat, dar am lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot brandingul. (…) Nu pot să vă spun cu cât am cumpărat sigla, este confidențial’’, a declarat pentru ’’Dobrogea Live’’ administratorul firmei Blue Sky Advertising, Maria Emanuela Huruială.