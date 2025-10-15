O femeie a returnat Greciei un artefact vechi de peste 2.000 de ani. Ea l-a furat în urmă cu 50 de ani. „Nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este corect”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:26
156 citiri
O femeie a returnat Greciei un artefact vechi de peste 2.000 de ani. Ea l-a furat în urmă cu 50 de ani. „Nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este corect”
Atena, Grecia Foto: Pexels

O germancă a returnat un artefact grecesc vechi de peste 2.000 de ani. Ea furase obiectul în timpul unei excursii, în urmă cu 50 de ani.

Femeia din Germania a returnat artefactul grec de 2.400 de ani, pe care îl furase în urmă cu peste 50 de ani de la locul de naștere a Jocurilor Olimpice, conform Mirror.

Obiectul a fost predat vineri, 10 octombrie, în timpul unei ceremonii de repatriere la situl Olimpiei antice.

Relicva este un capitel de coloană ionică din calcar ce măsoară aproximativ 23 de centimetri înălțime și 85 de centimetri lățime. Artefactul a fost furat în urmă cu 50 de ani, din

Leonidaion, o casă de oaspeți pentru atleți din secolul al IV-lea î.Hr., situată în sanctuarul Olimpiei din Grecia.

Ce spun autoritățile grecești

Germanca a păstra coloana antică de la vizita sa din anii 1960. Autoritățile din Grecia au anunțat că aceasta a predat artefactul Universității din Münster, Germania, care a organizat repatrierea sa.

„Universitatea din Münster s-a dovedit a fi un partener consecvent al Ministerului Culturii datorită angajamentului continuu al muzeului de a returna orice obiect despre care s-a constatat că a fost traficat ilegal”, a anunțat Ministerul Culturii de la Atena.

„Nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este corect, etic și just”, a declarat dr. Torben Schreiber, curator al Muzeului Arheologic din Münster.

În ultimii ani, Universitatea din Münster a returnat și alte artefacte grecești, precum un cap de marmură roman și o cupă a lui Spyros Louis, campion olimpic la primele Jocuri Olimpice moderne din Atena în anul 1896.

„Moment deosebit de emoționant”

George Didaskalou, secretarul general al Culturii din Grecia a numit ceremonia de repatriere a coloanei un „moment deosebit de emoționant”.

Didaskalou a spus că „acest act demonstrează că cultura și istoria nu cunosc granițe, ci necesită cooperare, responsabilitate și respect reciproc”.

Eforturile autorităților grecești de repatriere a artefactelor continuă, mai ales în ceea ce privește Frizele Parthenonului, care se află în prezent la British Museum.

Pe la începutul lui 2025, o statuie de marmură veche de peste 2.000 de ani a fost găsită într-un sac de gunoi, lângă Salonic. Statuia a fost găsită de un localnic în Neoi Epivates și a anunțat imediat autoritățile.

Prima țară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Proteste masive anunțate de sindicate. "Se legalizează supraexploatarea. Este înapoiat"
Prima țară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Proteste masive anunțate de sindicate. "Se legalizează supraexploatarea. Este înapoiat"
Muncitorii din fabrici, casierii și personalul hotelier din Grecia ar putea lucra în curând în ture mai lungi, țara urmând să devină primul membru al UE care introduce oficial o zi de lucru...
Românii care merg în Grecia scapă de o cheltuială inutilă. Cât va costa vigneta valabilă 24 de ore în Bulgaria și de când intră în vigoare
Românii care merg în Grecia scapă de o cheltuială inutilă. Cât va costa vigneta valabilă 24 de ore în Bulgaria și de când intră în vigoare
Bulgaria face un pas important în modernizarea sistemului de taxare rutieră și vine cu o veste bună pentru miile de turiști români care tranzitează anual țara spre Grecia. Începând cu...
#femeie, #artefacte, #Grecia, #artefacte furate, #excursie, #vacanta grecia, #comoara antica , #Grecia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a primit pe strada Noul Testament si dupa cateva secunde a facut un gest neasteptat

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lista serviciilor medicale gratuite pentru românii neasigurați peste 18 ani. Rogobete: ”Mergeţi periodic la medic, cu încredere”
  2. Reacția Ministrului Justiției după situația de la Penitenciarul Târgu Jiu: „Toleranță zero”. SNPP acuză că deținuții au preluat total controlul sistemului
  3. Legea pensiilor private, adoptată. Românii vor putea retrage doar 30% din economiile incluse în Pilonul II și III, cu excepția pacienților oncologici
  4. O femeie a returnat Greciei un artefact vechi de peste 2.000 de ani. Ea l-a furat în urmă cu 50 de ani. „Nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este corect”
  5. Noi tensiuni în Marea Baltică: Armata suedeză monitorizează un submarin rusesc în colaborare strânsă cu aliații
  6. Cât de grea va fi iarna în București. În țară s-a înregistrat deja prima ninsoare
  7. ”Este o fraudă făcută de coaliția de guvernare”. Claudiu Năsui spune că 70% din banii din Pilonul 2 vor fi împrumutați de stat cu dobândă proastă
  8. Presa din SUA, inclusiv postul conservator FoxNews, face front comun împotriva șefului Pentagonului, Pete Hegseth. Ce măsuri greu de acceptat au fost impuse reporterilor
  9. Doi experți critică intenția lui Nicușor Dan de a implica SRI în anchete. „Iarăși au venit cei care l-au sfătuit și pe Traian Băsescu și fac exact același lucru”
  10. Medici arestați pentru că cereau bani de la pacienți pentru „îngrijire și mâncare mai bună”. Cum strângeau ilegal peste 60.000 de euro lunar