O femeie a returnat Greciei un artefact vechi de peste 2.000 de ani. Ea l-a furat în urmă cu 50 de ani. „Nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este corect”

O germancă a returnat un artefact grecesc vechi de peste 2.000 de ani. Ea furase obiectul în timpul unei excursii, în urmă cu 50 de ani.

Femeia din Germania a returnat artefactul grec de 2.400 de ani, pe care îl furase în urmă cu peste 50 de ani de la locul de naștere a Jocurilor Olimpice, conform Mirror.

Obiectul a fost predat vineri, 10 octombrie, în timpul unei ceremonii de repatriere la situl Olimpiei antice.

Relicva este un capitel de coloană ionică din calcar ce măsoară aproximativ 23 de centimetri înălțime și 85 de centimetri lățime. Artefactul a fost furat în urmă cu 50 de ani, din

Leonidaion, o casă de oaspeți pentru atleți din secolul al IV-lea î.Hr., situată în sanctuarul Olimpiei din Grecia.

Ce spun autoritățile grecești

Germanca a păstra coloana antică de la vizita sa din anii 1960. Autoritățile din Grecia au anunțat că aceasta a predat artefactul Universității din Münster, Germania, care a organizat repatrierea sa.

„Universitatea din Münster s-a dovedit a fi un partener consecvent al Ministerului Culturii datorită angajamentului continuu al muzeului de a returna orice obiect despre care s-a constatat că a fost traficat ilegal”, a anunțat Ministerul Culturii de la Atena.

„Nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este corect, etic și just”, a declarat dr. Torben Schreiber, curator al Muzeului Arheologic din Münster.

În ultimii ani, Universitatea din Münster a returnat și alte artefacte grecești, precum un cap de marmură roman și o cupă a lui Spyros Louis, campion olimpic la primele Jocuri Olimpice moderne din Atena în anul 1896.

„Moment deosebit de emoționant”

George Didaskalou, secretarul general al Culturii din Grecia a numit ceremonia de repatriere a coloanei un „moment deosebit de emoționant”.

Didaskalou a spus că „acest act demonstrează că cultura și istoria nu cunosc granițe, ci necesită cooperare, responsabilitate și respect reciproc”.

Eforturile autorităților grecești de repatriere a artefactelor continuă, mai ales în ceea ce privește Frizele Parthenonului, care se află în prezent la British Museum.

Pe la începutul lui 2025, o statuie de marmură veche de peste 2.000 de ani a fost găsită într-un sac de gunoi, lângă Salonic. Statuia a fost găsită de un localnic în Neoi Epivates și a anunțat imediat autoritățile.

