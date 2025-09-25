O pasageră care a făcut scandal la bordul unui avion a fost lipită de scaun cu bandă adezivă. Femeia a atacat și amenințat membrii echipajului FOTO

Autor: Maria Popa
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 14:05
O pasageră care a făcut scandal la bordul unui avion a fost lipită de scaun cu bandă adezivă. Femeia a atacat și amenințat membrii echipajului FOTO
Pasageri în avion Foto: Pixabay

O femeie care a făcut scandal la bordul unui avion American Airlines a fost lipită de scaun cu bandă adezivă de către membrii echipajului.

Ketty J. Dilone a atacat o însoțitoare de bord și a amenințat echipajul.

Ea este acuzată că a tulburat liniștea la bordul avionului, după ce a mers printre scaune țipând, în timpul unui zbor spre Las Vegas din 16 septembrie.

De asemenea, aceasta a amenințat verbal mai mulți însoțitori de bord, potrivit Biroului Procurorului din Districtul Nevada, transmite New York Post.

Femeia, care se întorcea din Republica Dominicană, tocmai urcase în avion când a început să facă scandal.

Membrii echipajului au fost nevoiți s-o imobilizeze pe Dilone cu cleme de plastic și bandă adezivă din cauza comportamentului său agresiv, mai spun autoritățile.

Imediat după ce a fost lipită de scaun, Dilone a lovit o însoțitoare de bord, care și-a pierdut echilibrul și a căzut.

Ieșirea sa nervoasă a fost surprinsă într-un clip postat pe TikTok. În filmare, femeia spune că i-a pus „otravă pentru gândaci” în cafea tatălui ei când avea 11 ani, cu intenția de a-l ucide, doar că „nu a funcționat”.

După asta, Dilone a dat impresia că s-a liniștit și a început să cânte în spaniolă. Liniștea nu a ținut mult și a început iar să-și piardă controlul.

„Deci dacă cineva vrea să omoare pe cineva, pune otravă pentru gândaci! Dar asigură-te că nu e expirată și pune multă!”, a spus Dilone, adăugând că atunci când a încercat asta cu tatăl ei, doar „l-a adormit”.

Când tensiunea era tot mai mare, iar pasagerii se uitau la ea alarmați, Dilone a strigat: „spectacolul s-a terminat, naibii!”.

Femeia a fost arestată de FBI imediat după ce avionul a aterizat pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas. Ea a fost dusă la Centrul de Detenție Henderson.

Ketty J. Dilone a fost acuzată de agresiune asupra membrilor echipajului.

O audiere preliminară a fost programată pentru data de 1 octombrie. Dacă va fi găsită vinovată, Dilone riscă o condamnare maximă de 20 de ani de detenție.

