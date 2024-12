O femeie a fost salvată la câteva zile după ce a căzut într-o peşteră din Italia. Este a doua oară când a rămas blocată acolo FOTO/VIDEO

O cercetătoare în domeniul speologiei din Italia, care s-a rănit sâmbătă, 14 decembrie, în urma unei căderi într-o peşteră din nordul ţării, a fost salvată marţi seară, 17 decembrie, potrivit unui comunicat al serviciului italian de salvare montană.

Tânăra căzuse în aceeaşi peşteră şi în urmă cu un an şi jumătate, fracturându-şi atunci piciorul. Acum, are multiple fracturi, relatează AFP.

La ora 2.59, salvatorii au ajuns la ieşirea din peşteră cu targa pe care era întins speologul rănit, a declarat miercuri dimineaţă, 18 decembrie, serviciul de salvare alpină.

Alarma fusese dată sâmbătă seara şi 159 de salvamontişti, din 13 regiuni italiene, au ajutat-o pe rând pe Ottavia Piana, în vârstă de 32 de ani, reuşind în cele din urmă să o scoată din peşteră.

Şase medici şi opt asistente din cadrul corpului de salvamont au ajutat-o, de asemenea, pe tânără, care a fost transportată cu elicopterul la un spital din Bergamo. Ea a suferit mai multe fracturi.

