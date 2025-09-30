Ce și-a pus în valiză o nepaleză ca să ducă în țara natală. Tânăra nu și-a mai văzut familia de doi ani. „Cât dor și câtă durere” VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 12:34
470 citiri
Ce și-a pus în valiză o nepaleză ca să ducă în țara natală. Tânăra nu și-a mai văzut familia de doi ani. „Cât dor și câtă durere” VIDEO
Femeia și-a umplut valiza cu dulciuri Foto: Captură video/TikTok/ashmitashrestha1510

O nepaleză care muncește în Marea Britanie de doi ani a devenit virală pe rețelele sociale după ce s-a filmat în timp ce își face bagajul ca să meargă acasă.

Femeia a plecat acasă pentru prima dată în cei doi ani și a umplut jumătate de valiză cu dulciuri.

Ashmita a venit să se angajeze în Marea Britanie în urmă cu doi ani. De când a început să muncească nu s-a mai întors acasă să-și vadă familia. Tocmai de asta a decis să-și umple jumătate de valiză cu o serie de produse care nu se găsesc acolo.

Tânăra și-a pregătit un compartiment întreg din valiză cu dulciuri, bomboane, haine pentru copii și cutii de ciocolată. Momentul a devenit viral pe TikTok.

În videoclip se poate observa cum tânăra nepaleză se așază pe podeaua locuinței din Marea Britanie, alături de mai multe cutii de bomboane, o valiză, haine și jucării. Ea desface fiecare cutie de bomboane Raffaello și le pune în valiză. După asta urmează bomboanele de ciocolată împachetate și peste adaugă câteva cutii de cereale și de napolitane. Alături de dulciuri, Ashmita a mai pus și jucării și haine pentru copii din Nepal.

De asemenea, pe lângă hainele de copii, ea mai pune și haine pentru adulți.

@ashmitashrestha1510 3 days to go😊😊 Finally after 2 years going back to home 🏡 #foryoupage #2025 #🇳🇵🇬🇧 #fyp #enjoying_the_song_beats ♬ Mann Saili - Prashant Tamang

Videoclipul a strâns mii de reacții

Videoclipul postat pe contul de TikTok al tinerei a strâns mii de reacții în mediul online.

„Nimic nu e mai bun decât ce aduci tu de afară. Poate să aibă totul acasă, bomboana pe care o dai tu… e cea mai bună”, i-a scris un urmăritor.

Altcineva scrie: „Nici nu știți câte lacrimi sunt în spatele acelor dulciuri. Cât dor și câtă durere”.

„Așa am fost cândva și noi”, a adăugat alt internaut.

Nepalezi în Marea Britanie

Conform datelor de la Statista și alte surse informaționale, în anul 2024, în Marea Britanie erau aproximativ 100.000 de muncitori nepalezi rezidenți.

Ei activau în special în sectoare ca sănătate, ospitalitate, construcții, logistică, depozite și în IT, contribuind semnificativ la economia Marii Britanii.

Cetățenii nepalezi sunt apreciați pentru etica muncii, pentru loialitatea lor și capacitatea de adaptare rapidă. Flexibilitatea lor îi face potriviți pentru proiectele sezoniere sau chiar pentru locurile de muncă stabile.

#femeie, #nepal, #munca Marea Britanie, #dulciuri, #acasa, #tiktok, #Marea Britanie, #loc de munca , #stiri externe
