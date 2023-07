Una dintre cele mai dorite femei din România: ”Nu am nevoie de un bărbat, mă întrețin de la 15 ani”

Bianca Giurcă, una dintre concurentele de la Insula Iubirii, sezonul 7, de la Antena 1, e deranjată de faptul că multă lume crede că e o femeie întreținută de iubitul Marius Moise, cu care se află în Thailanda pentru show-ul de televiziune.

„Mi-am câștigat banii mei de mică. Prima dată pe la 15 ani am început să fiu animatoare pentru copii, apoi am fost ursitoare, bonă, manichiuristă, dealer într-un cazino online, iar, apoi, am început să câștig destul de bine din online”, a dezvăluit Bianca Giurcă pe Instagram, la secțiunea story.

„Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent, toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc SINGURĂĂĂĂ, plus de alta îmi ajut și familia”, a completat Bianca Giurcă.