Un nou caz de femicid în România. Un bărbat este acuzat că și-a înjunghiat soția în piept după un conflict spontan

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:15
Bărbatul și-a înjunghiat soția FOTO Facebook

Un bărbat de 46 de ani din Mihăilești, județul Giurgiu, este cercetat pentru femicid, după ce și-a înjunghiat soția în piept, în urma unui conflict spontan. Femeia nu a mai putut fi salvată de medici. Autoritățile l-au prins pe agresor la scurt timp după crimă, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Ancheta în acest caz a început după ce o persoană a anunțat Poliția, luni, că o femeie a fost înjunghiată de către soțul său, într-o locuință din orașul Mihăilești, județul Giurgiu.

„La data de 22 septembrie a.c., ora 12.00, polițiștii din cadrul Poliției oraș Mihăilești au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost lovită cu un obiect tăietor-înțepător de către soțul său. Din primele cercetări, a reieșit că un bărbat de 46 de ani, din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, în timp ce se afla la locuința sa, situată pe strada Dealului, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul pieptului, pe soția sa, în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate”, informează Poliția Județeană Giurgiu.

La locul crimei a intervenit și un echipaj medical care a făcut manevre de resuscitare femeii, însă fără rezultat.

După crimă, presupusul agresor a fugit, fiind căutat. Polițiștii au instituit filtre în trafic, iar la ora transmiterii acestei știri bărbatul este în custodia Poliției.

Cercetările în acest caz continuă, dosarul penal deschis vizând infracțiunea de omor.

Ancheta se derulează sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

