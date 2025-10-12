Româncele, ucise pe capete. Anumiți bărbați sunt frustrați de ascensiunea femeilor pe plan profesional: ”Schimbarea e gestionată foarte prost de ei”

România are o serioasă problemă cu violența domestică de mulți ani, dar faptul că aceasta culminează în mod nefericit cu femicidul parcă nu a fost niciodată mai evident decât în 2025: până în acest moment, în țara noastră au fost confirmate 41 de astfel de cazuri, ceea ce reprezintă o statistică neagră, pentru că înseamnă mai mult de patru pe lună, adică unul pe săptămână. Iar la această cifră se mai adaugă nu mai puțin de 61.000 de cazuri de violență domestică.

Femicidul tinde să se petreacă în medii defavorizate, unde demnitatea umană este scăzută

Statul român pare însă neputincios în acest sens, iar faptul că, recent, de Ziua Internațională a Nonviolenței, Parlamentul României a adoptat declarația „România fără violență domestică”, un document prin care condamnă ferm abuzurile și cere măsuri mai ferme pentru protejarea victimelor, reprezintă un lucru îmbucurător, doar că acesta trebuie urmat și de acțiuni concrete.

Inclusiv președintele Nicușor Dan a afirmat că femicidul este ”o problemă gravă” în România, pentru că statul ”nu dă o impresie de forță, de fermitate” și încurajează astfel de infracțiuni.

Comentând această situație pentru Ziare.com, profesorul de Științe Politice Sergiu Mișcoiu crede însă că pe de o parte și raportările au fost mai multe în ultima vreme și au avut o acuratețe mai mare, din moment ce până acum au existat diverse cazuri care nu erau semnalate și nu apăreau în opinia publică și nici măcar în studiile celor de specialitate.

Ads

Prin urmare, spune acesta, a existat această creștere a awareness-ului (conștientizării, n.r.) despre fenomen și de aceea pare că și numărul este mai mare.

„Pe de altă parte, avem în societățile noastre, nu doar în România, ci în întreaga lume, o violență mult mai pronunțată decât exista până acum, asociată cu o declasare socială a multora dintre categoriile sociale defavorizate, pentru că, dacă ne uităm la aceste femicide, ele au loc în mare parte în medii defavorizate, acolo unde demnitatea umană ajunge de multe ori la cote scăzute și acest lucru face ca și comportamentul retributiv, de răzbunare, comportamentul necontrolat, violent, să fie și el unul mai des întâlnit decât în alte medii”, explică Sergiu Mișcoiu.

Cultura paternalistă este zguduită de evoluția societății, dar fără să fie pusă la îndoială

Totodată, acesta explică și faptul că există și o cultură a violenței imprimată inclusiv prin social media și prin seriile de televiziune, care prezintă tot mai mult acest fenomen fără limite.

Ads

Acest fenomen se mai regăsește însă și în alte medii, mai favorizate de data aceasta, adaugă profesorul de Științe Politice. Iar în aceste medii, unde se întâlnesc asemenea fenomene odată cu schimbarea inevitabilă a rolului social al femeilor care devin, spune Sergiu Mișcoiu, așa cum se și cuvine, egale cu bărbații în diverse arii profesionale, există o frustrare generată de această schimbare care este gestionată foarte prost de către bărbați, unii dintre ei ajungând să recurgă la acte de violență care uneori duc la crimă.

În plus, spune acesta, există în România cultura aceasta a societății tradiționale, cu bărbații care domină, cultură care a fost exportată și în viața publică prin paternalismul masculin și care este zguduită de evoluția inerentă a societății, fără să fie însă niciodată pusă la îndoială serios de școală, de mediile de socializare apropiate indivizilor – familie extinsă, comunitate etc.

„Au existat campanii, dar toate au avut un aer artificial și importat, calp, în spațiul public, parcă făcute să fie bifate anumite standarde îndeplinite pe hârtie. Dar în afara acestora a rămas în continuare o cultură paternalist-patriarhalistă, iar opoziția față de această situație în contexte sociale specifice, mai concret atunci când realitatea nu mai dă dreptate deloc unei asemenea viziuni asupra vieții, atunci când femeile sunt la fel de dezvoltate pe toate planurile ca și bărbații, ba poate chiar cu un avans în zona raționalității și a cumpătării, acest contrast între ceea ce se așteaptă și ceea ce există în realitate generează un exces de comportament”, explică acesta.

Ads

Practic, adaugă profesorul, nu s-au făcut multe eforturi reale din partea societății în ansamblul său pentru a contracara acest fenomen – școală, instituții, comunități, chiar biserici.

„De exemplu, unde am auzit noi condamnări ferme ale violenței domestice în mediul clerical? Cred că putem să numărăm pe degete clericii care au avut asemenea ieșiri publice, dar putem să-i numărăm foarte ușor pe cei care au avut discursuri despre inferioritatea femeii în raport cu bărbatul”, continuă Sergiu Mișcoiu.

Iar din acest punct de vedere merită să ne amintim sfatul lui ÎPS Teodosie pentru femeile abuzate de parteneri: „Dumneata trebuie să-ţi duci crucea. Soluţia este să nu vă despărţiţi”

Prin urmare, adaugă profesorul de Științe Politice, suntem în continuare în reproducerea unui mecanism social tradițional care nu a fost cu totul depășit, iar evoluția efectivă a vieții contrastează cu aceste modele patriarhale străvechi, ducând la asemenea conflicte.

Ads

Majoritatea țărilor latino-americane prevăd femicidul drept o crimă specifică

Iar cât privește legislația existentă, Sergiu Mișcoiu spune că aceasta nu este suficientă, dar că există inițiative în ambele camere ale Parlamentului pentru îmbunătățirea situației.

Mai concret, adaugă acesta, pentru a identifica în mod particular tipul de crimă care se îndreaptă împotriva femeii în sine și care ar trebui tratată cu un anumit tipar, cu instituții, ofițeri de poliție și funcționari specializați în gestionarea unor asemenea cazuri.

În concluzie, mai spune profesorul de Științe Politice, legislația ar trebui adusă la zi, cu atât mai mult cu cât există exemple din multe state unde femicidul este considerat o crimă aparte și condițiile sunt întotdeauna agravante atunci când este vorba despre un femicid față de o crimă care este neutră din punct de vedere al genului persoanei ucise.

Iar din perspectiva unor astfel de exemple de țări, trebuie spus că Costa Rica a fost prima țară care a introdus femicidul ca o crimă specifică, în 2007.

Ads

De asemenea, este interesant de observat că majoritatea țărilor latino-americane prevăd și ele femicidul ca fiind o crimă în sine: Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay și Venezuela.

În contrast, în Europa sunt numai câteva țări care prevăd legislație specifică pentru femicid: Belgia, Croația, Cipru, Malta și Macedonia de Nord. Iar, ca o notă aparte, în vecinătatea României și Turcia are, de asemenea, astfel de legislație.

„Evident că o asemenea legislație mai punitivă și mai serios aplicată ar putea să aibă rezultate pe termen mediu și lung”, concluzionează Sergiu Mișcoiu.

Ads