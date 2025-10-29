”Proiectul cu cel mai mare număr de semnături din istoria Parlamentului României de după Revoluţie.” Ce prevede inițiativa legislativă

Parlamentari din partidele membre ale coaliţiei de guvernare au depus miercuri, 29 octombrie, un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidelor şi a violenţelor care le preced. Actul normativ este susţinut de peste 250 de senatori şi deputaţi.

Deputatul PSD Silvia Mihalcea a subliniat că acest proiect introduce definiţia femicidului în legislaţie şi creează un mecanism complet pentru prevenirea acestuia.

"Acest proiect, această iniţiativă legislativă, se bucură de un sprijin fără precedent. Vreau să vă spun că peste 250 de colege şi colegi parlamentari au semnat pentru acest proiect, devenind astfel proiectul depus cu cel mai mare număr de semnături din istoria Parlamentului României de după Revoluţia din 1989. România are nevoie de legi curajoase şi de voci care să spună lucrurilor pe nume şi astăzi spunem ferm - femicidul există şi el trebuie oprit", a explicat Mihalcea, la Palatul Parlamentului.

Senatoarea USR Simona Spătaru a menţionat, la rândul său, că femicidul este o problemă a societăţii din România.

"Noi cu toţii am văzut ce înseamnă ca, de la zi la zi, să se înmulţească numărul femeilor ucise, iar Parlamentul avea obligaţia să vină cu acest proiect solid, susţinut de toate partidele şi de o mulţime de parlamentari care s-au aplecat asupra propunerilor legislative şi le susţin. Vorbim despre propuneri privitoare la prevenţie, dar mai ales despre o sancţionare mult mai aspră a ucigaşilor de femei. O să întrebaţi de ce în acest proiect discutăm foarte mult despre femei. (...) Uciderea unei femei în România este o problemă a societăţii din România, iar această ucidere va fi sancţionată cu detenţie pe viaţă, pentru că aţi văzut cazuri multiple în care agresori ies din puşcărie după 3-5 ani şi mai ucid o femeie şi mai ucid pe o alta, pe o alta şi tot aşa. Lucrurile acestea nu mai pot fi continuate, iar magistraţii vor beneficia de o pregătire profesională continuă în aplicarea acestui proiect de lege", a transmis Simona Spătaru.

Ads

Potrivit deputatei PNL Geanina Pistru-Popa, această iniţiativă este un semnal de alarmă.

"Astăzi, aş dori să nu vorbim doar despre o iniţiativă legislativă, aş dori să vorbim împreună toate, aici de faţă, puternice, femei, aş dori să spunem un jurământ, un jurământ pentru ţară, pentru România fără violenţă. Conform statisticii ONU, 85.000 de femei mor în fiecare an în lume, 140 de femei - în fiecare zi. Cred că este momentul ca această iniţiativă să fie un semnal de alarmă. Cred că este momentul ca statul să vină alături de noi şi să spunem nu, România fără violenţă", a afirmat ea.

Deputata UDMR Eva Csep a menţionat că acest proiect de lege a fost elaborat împreună cu societatea civilă, cu asociaţii şi fundaţii care se ocupă de victimele violenţei domestice, cu academicieni.

"Am reuşit să concepem în aşa fel textul acestui proiect de lege încât să răspundă la mai multe necesităţi - educaţia, prevenţia, instituţiile statului care sunt pregătite în intervenţie. (...) Este foarte bine să lucrezi cu astfel de colege şi cu profesionişti pregătiţi. Cred că noi, prin această lege, o să scriem istorie în legislaţia românească, pentru că da, femicidul trebuie pedepsit cu pedeapsă pe viaţă", a evidenţiat Eva Csep.

Ads