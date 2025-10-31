Record în Parlament. Cea mai sprijinită lege de la Revoluție încoace va crește pedepsele pentru infracțiunile care au scos zeci de mii de oameni în stradă

Un număr de 273 de parlamentari au semnat un proiect de lege care, pentru prima dată în România, introduce în legislație termenul „femicid” — adică uciderea unei femei sau fete pe criterii de gen. Această inițiativă are cel mai mare număr de susținători din istoria Parlamentului post-decembrist.

Proiectul prevede şi majorarea pedepselor pentru infracţiunile care preced un femicid – violenţa domestică, lovirile, vătămările cauzatoare de moarte, hărţuirea, ameninţarea şi alte forme de abuz vor fi sancţionate mai aspru, în special atunci când victima este o femeie sau membră a familiei agresorului.

Legea definește femicidul drept „uciderea cu intenție a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte”.

Pentru a ne explica în ce mod vor veni noile prevederi în sprijinul victimelor, Ziare.com a luat legătura cu una dintre inițiatoarele proiectului, senatoarea și vicepreședinta PSD, Victoria Stoiciu.

Interviu cu senatoarea Victoria Stoiciu

Este inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de susținători din istoria post-decembristă a Parlamentului României. Ce credeți că i-a determinat pe aleși să se uite, în sfârșit, către această problemă?

V.S.: „Unii s-au uitat mereu; diferența e că acum s-au alăturat mult mai mulți. Explicația ține de o creștere a gradului de conștientizare în rândul societății și al aleșilor cu privire la problematica violenței din societate la adresa femeilor. Presa a jucat un rol extrem de important, pentru că, după tragedia de la Cosmopolis, a relatat aproape fiecare caz nou în care o femeie era ucisă. Știi foarte bine: o problemă poate să existe în societate și să fie foarte mare, dar dacă nu există percepția că avem o problemă, e foarte greu să schimbi ceva. Această conștientizare din ultimele șase luni a creat un context favorabil unor modificări care să aducă un plus de siguranță pentru femeile din România.”

Ați urmărit anumite modele internaționale când ați definit „femicid intim”, „non-intim” și „indirect”? Dacă da, care și de ce?

V.S.: „Sigur că da, ne-am uitat la toate statele care au introdus în legislație femicidul, în special la cele din Uniunea Europeană. Modelele pe care ne-am bazat au fost cele ale statelor care nu au introdus o infracțiune distinctă de femicid în codul penal, cum e Belgia, de exemplu, din mai multe motive. Primul este acela că structura și logica Codului Penal din România nu permit introducerea unei infracțiuni distincte de femicid — ar fi o forțare extremă a felului în care e conceput actualul cod. În al doilea rând, riscul ca introducerea unei astfel de infracțiuni să întâmpine probleme de constituționalitate e foarte mare — e greu să argumentezi că uciderea unei femei trebuie pedepsită mai aspru decât uciderea unui bărbat; ar fi o discriminare greu de susținut. De aceea, noi am optat pentru introducerea unor circumstanțe care transformă crima în omor calificat: dacă fapta e săvârșită din motive de ură de gen, din dorința de control sau dominație, din cauză că refuză o căsătorie etc. Aceste circumstanțe se aplică indiferent de genul victimei, însă noi știm din datele statistice că cele mai multe crime făcute cu astfel de motivații sunt cele împotriva femeilor, pentru că, din păcate, încă există mentalitatea că femeia e proprietatea bărbatului, că este o ființă inferioară.

Femicidul este definit în partea civilă a legii noastre și e important să avem în lege asta, pentru că este o formă prin care statul recunoaște caracterul sistemic al violenței la adresa femeilor — violența împotriva femeilor e un fenomen structural, nu o sumă de cazuri izolate. Dar, mai ales, ce aș vrea să subliniez e că, pe lângă introducerea femicidului în lege și introducerea la omor calificat a unor circumstanțe care acoperă potențialele infracțiuni de femicid, proiectul nostru vine cu o serie de măsuri de prevenire a femicidelor: de la educație de gen în școli, monitorizare și raportare, până la înăsprirea pedepselor pentru violențele care țin de femicid. Știm foarte bine că, cel mai adesea, crima survine la capătul unui lanț de agresiuni — e foarte important să curmăm acel lanț, nu doar să pedepsim.”

Dacă înțeleg bine, potrivit legii, anchetele ar începe din oficiu. În ce situații practice vedeți că asta va schimba răspunsul instituțiilor?

V.S.: „În momentul de față, conform legii, acțiunea penală în cazurile de violență domestică începe fie din oficiu, fie la plângerea victimei. Prevederea legală este corectă; din păcate, în practică ea duce la situații în care, dacă victima refuză să facă o plângere, acțiunea din oficiu nu mai pornește. Știi mentalitatea celor care aplică legea — „lasă că se împacă ei”, „nu mă bag în familia omului” etc. — se prevalează de faptul că victima nu a depus plângere. Iar victimele, la rândul lor, nu depun plângere din varii motive — din teamă, din rușine, uneori din dragoste, pentru că, din păcate, există situații în care între victimă și agresor există o relație afectivă; de aici toată complexitatea cazurilor de violență domestică. De aceea, în proiectul nostru de lege am eliminat plângerea prealabilă a victimei, astfel încât să existe o presiune și o responsabilitate mai mare a celor chemați să aplice legea, să nu se mai poată prevala de pretextul că victima nu a depus plângere. Altfel spus: pentru că victimele nu reușesc să-și caute dreptatea și să se apere, este responsabilitatea statului să o facă.”

Pe viitor, în ce măsură ar fi posibilă concentrarea aleșilor și pe numărul de adăposturi pentru femeile vulnerabile și alte forme de protecție?

V.S.:„Sunt lucruri care țin de legislativ și lucruri care țin de executiv, de autoritățile locale. Creșterea numărului de adăposturi nu e un aspect care să poată fi reglat prin lege — legea are deja toate prevederile necesare în acest sens și oferă un cadru suficient. Pentru a avea mai multe adăposturi, dar și alte servicii pentru victime, e nevoie de voință politică și resurse. Noi, ca parlamentari, putem încerca să coagulăm această voință politică prin discuții cu executivul, cu aleșii locali, prin intervenții publice care să crească gradul de conștientizare.”

