A căzut un record vechi de peste 30 de ani în atletism, după o cursă fantastică VIDEO

Atleta olandeză Femke Bol a doborât duminică recordul mondial în sală la 400 m feminin, depăşind performanţa stabilită în 1992 de cehoaica Jarmila Kratochvilova, informează AFP.

Sportiva batavă, în vârstă de 22 de ani, s-a impus cu timpul de 49 sec 26/100 la reuniunea de la Apeldoorn (Olanda), îmbunătăţind cu 33 de sutimi timpul stabilit în urmă cu peste 30 de ani de Kratochvilova.

"Datorită tuturor fanilor prezenţi aici am putut doborî acest record", a declarat Femke Bol în faţa publicului. "Nu am văzut niciodată atâţia oameni aici. Când am trecut linia de sosire, ştiam că am doborât recordul, datorită zgomotului făcut de mulţime", a adăugat ea.

Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de 400 m garduri, Femke Bol a cucerit de asemenea argintul pe aceeaşi distanţă la Campionatele Mondiale 2022 de la Eugene (Oregon), unde a obţinut o medalie din acelaşi metal în proba de ştafetă 4x400 m mixt.

Olandeza a realizat o triplă inedită la Campionatele Europene de atletism de la Munchen, în august 2022, unde s-a impus la 400 m şi 400 m garduri, înainte de a-şi adjudeca şi proba de ştafetă 4x400 m, alături de compatrioatele sale.

Femke Bol a strălucit deja în urmă cu o săptămână la reuniunea indoor de la Metz (Franţa), coborând sub 50 de secunde la 400 m (49 sec 96/100).

