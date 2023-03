Fenella Fox, o femeie în vârstă de 29 de ani activă pe platformele destinate adulților, susține că a dezvoltat un vertij sever după ce și-a folosit prea mult telefonul pentru a-și desfășura activitatea, ajungând să se deplaseze chiar în scaun cu rotile.

Fenella Fox lucra aproximativ 14 ore pe zi, în special pe tabletă și pe telefon, pentru a-și administra contul OnlyFans (care îi aducea cam 17.000 de euro pe lună), lucru care i-a cauzat grave probleme medicale.

„Am început să am amețeli. Îmi amintesc că mă întorceam pe jos după ce fusesem la cumpărături și am crezut că e o insolație sau ceva similar. Pur și simplu nu mă simțeam bine. A trebuit să mă așez pe marginea drumului, pe un mic petic de umbră, gândindu-mă că trebuie să rezist", a declarat Fenella Fox pentru presa britanică.

Tânăra din Worcester se mutase în Portugalia pentru a-și desfășura activitatea, dar a fost nevoită astfel să se întoarcă în Marea Britanie.

„Mi s-a făcut atât de rău încât nu mai puteam să stau în picioare, nu mai puteam să fac duș, nu puteam să-mi gătesc singură. Am ajuns să am nevoie de un scaun cu rotile, iar părinții mei au trebuit să aibă grijă de mine. Am fost bolnavă timp de șase luni", a mai spus aceasta.

Fenella a vizitat mai mulți doctori, însă niciunul nu i-a dat un diagnostic clar.

Tatăl ei a găsit însă un articol despre vertijul digital, recunoscând simptomele în comportamentul fiicei sale. Este vorba despre o afecțiune a sistemului nervos, care este responsabil pentru fluxul de sânge și oxigen către creier și corp.

„Mi-am închis telefonul și l-am aruncat. L-am dat părinților mei și le-am zis „vă rog, nu mă lăsați să mă mai ocup de asta". Apoi am reușit să merg din nou”, a încheiat Fenella Fox.

