Fenomenul astronomic al anului 2025: Când va avea loc prima eclipsă totală de Lună vizibilă din România în ultimii șase ani

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 14:53
543 citiri
Fenomenul astronomic al anului 2025: Când va avea loc prima eclipsă totală de Lună vizibilă din România în ultimii șase ani
Eclipsă totală de Lună în seara de 7 septembrie FOTO Pexels

O eclipsă totală de Lună, cel mai important fenomen astronomic al anului 2025, va avea loc săptămâna aceasta. Fenomenul va putea fi observat din mai multe zone ale Terrei, respectiv Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica.

Eclipsa, care va dura o oră și 22 de minute, se va putea observa și din România, chiar la începutul serii.

Aceasta este prima eclipsă totală de Lună vizibilă din țara noastră în ultimii șase ani.

În România, eclipsa va fi vizibilă chiar de la lăsarea întunericului. Luna va răsări deja în eclipsă parțială, în jurul orei 19:45, iar punctul culminant va fi la ora 21:11.

Eclipsa totală de lună are loc atunci când Pământul se află între Luna plină și Soare, Luna intrând în umbra planetei noastre.

Cu toate acestea, în loc să dispară în întuneric, Luna umbrită va deveni roșie. Acest lucru se datorează unui fenomen numit ”împrăștierea Rayleigh”, scrie The Wired.

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 se desfășoară după cum urmează:

Intrarea Lunii în penumbră 18:28

Începutul eclipsei parțiale 19:27

Răsăritul Lunii 19:50

Începutul eclipsei totale 20:30

Maximul eclipsei 21:11

Sfârșitul eclipsei totale 21:52

Sfârșitul eclipsei parțiale 22:56

Ieșirea Lunii din penumbră 23:55

#fenomen astronomic, #eclipsa luna, #septembrie, #eclipsa totala luna, #Romania , #stiri magazin
