O echipă de oameni de știință condusă de Universitatea California din Los Angeles, care a realizat un studiu publicat în revista Nature din 25 martie 2022, a făcut o descoperire îngrijorătoare pentru Pământ. Experții au găsit în mod neașteptat o ”ploaie de electroni ultra-rapizi”, care lovește atmosfera planetei noastre și poate constitui un pericol pentru navele spațiale, sateliți și astronauți.

Această ”precipitație de electroni” se produce atunci când valuri de energie electromagnetică pulsează prin magnetosfera Pământului, câmpul magnetic generat de miezul Terrei, care înconjoară planeta și o protejează de radiațiile solare mortale, potrivit Science Alert.

Ploile de electroni ultra-rapizi sunt mai probabil să apară în timpul furtunilor solare și pot contribui la formarea Aurorelor Boreale pe cer.

”Deși se crede în mod obișnuit că spațiul este separat de atmosfera noastră superioară, cele două sunt legate indisolubil. Înțelegerea modului în care sunt conectate pot aduce beneficii sateliților și astronauților, care trec prin această regiune”, a spus Vassilis Angelopoulos de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA).

Oamenii de știință știu de zeci de ani că particulele energetice lovesc periodic planeta noastră. Acestea își au originile în Soare, iar ele călătoresc 150 de milioane de kilometri până la Pământ, cu ajutorul vântului solar.

Magnetosfera Terrei prinde multe dintre aceste particule într-una dintre cele două benzi de radiații gigantice, în formă de ”gogoși”, cunoscute sub numele de Centurile Van Allen.

Noul studiu arată că ploile de electroni ultra-rapizi pot apărea mult mai des decât au crezut anterior astronomii. Cercetarea a analizat aceste fenomene care își au originea în Centurile Van Allen, folosind doi sateliți: sonda Electron Losses and Fields Investigation (ELFIN), care orbitează în atmosfera Pământului și naveta Time History Events and Macroscale Intercations during Substorms (THEMIS), care călătorește dincolo de Centurile Van Allen.

Monitorizând fluxurile de electroni, echipa de la UCLA, împreună cu alți oameni de știință din Japonia și Franța, a reușit să detecteze ploile de electroni, în detaliu. Acestea sunt cauzate de niște unde radio de joasă frecvență, care provin din timpul producerii fulgerelor și trec ulterior prin magnetosfera Pământului.