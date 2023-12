Fenomenul ciudat care a apărut pe cer trei zile la rând. “Culorile au explodat chiar înainte de apusul soarelui” VIDEO

Un spectacol rar a putut fi admirat pe cerul Arcticii timp de trei zile la rând. Nori în culorile curcubeului au brăzdat cerul. Observatorii au împărtășit imagini din Norvegia, Suedia, Finlanda, Alaska și chiar până în sudul Scoției.

Un val de frig care a străbătut Arctica a adus rarii nori polari stratosferici la vedere timp de cel puțin trei zile, între 18 și 20 decembrie, conform site-ului spaceweather.com.

„Norii au fost vizibili pe cer toată ziua, dar culorile au explodat cu adevărat chiar înainte de apusul soarelui”, a declarat fotograful norvegian Ramune Sapailaite.

We couldn’t believe our eyes 🌈✨#NacreousClouds are an extremely rare sight in Britain - they occur at about 70,000 to 100,000 feet above the earth’s surface in the stratosphere.

Tiny ice crystals act like prisms refracting & reflecting the light to produce cloud iridescence. pic.twitter.com/seZoqufhSD