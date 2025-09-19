Fenomen misterios descifrat de experții din Norvegia: Cratere gigantice de 50 de metri apărute în Rusia VIDEO

Un fenomen misterios a fost observat în Siberia de Vest, Rusia, în special în peninsulele Yamal și Gydan, fapt care i-a intrigat pe oamenii de știință din întreaga lume. Acum, o echipă de experți de la Universitatea Oslo din Norvegia, care a publicat un nou studiu în revista Science of the Total Environment, susține că a descifrat misterul apariției unor cratere gigantice de 50 de metri adâncime. Ei spun că ele apar aleatoriu în permafrost și se formează atunci când explozii puternice aruncă solul și gheața la sute de metri în aer.

Observate pentru prima dată în peninsulele Yamal și Gydan din Siberia de Vest în 2012, aceste găuri masive, cunoscute sub numele de cratere gigantice de emisie de gaze (GEC), pot avea o adâncime de până la 48 de metri, potrivit Phys.

De mai bine de un deceniu, cercetătorii au venit cu teorii despre originea acestor cratere, de la impactul meteoriților la explozii de gaze. Cu toate acestea, niciuna dintre acestea nu a reușit să explice de ce craterele se găsesc doar în această zonă specifică și nu în permafrostul din alte părți ale Arcticii.

Acum, o cercetare publicată în revista Science of the Total Environment propune o explicație nouă și mai completă, care leagă craterele de factori specifici, unici pentru cele două peninsule, rezervele vaste de gaz din această regiune și efectele schimbărilor climatice.

„Noi propunem ca formarea GEC-urilor să fie legată de condițiile specifice din zonă, inclusiv generarea și infiltrarea abundentă de gaze naturale și grosimea generală limitată a permafrostului continuu”, au scris cercetătorii în articolul lor.

Helge Hellevang, geolog de mediu la Universitatea din Oslo, și colegii săi au studiat cercetările anterioare, au analizat datele geologice și au utilizat calcule numerice pentru a dezvolta un model conceptual al fenomenului neobișnuit.

Experții au anunțat că au pus la punct un nou model pentru formarea craterelor. Conform modelului lor, GEC-urile se formează atunci când gazul și căldura se ridică din adâncurile subterane.

Sunt cel puțin 17 cratere gigantice observate în Siberia

Căldura topește stratul de permafrost (un strat de sol înghețat permanent care acționează ca un capac), făcându-l mai subțire. Între timp, gazul se acumulează sub acesta și, neavând unde să se ducă, presiunea crește. Pe măsură ce clima se încălzește, permafrostul se dezgheață și mai mult, subțiind capacul. În cele din urmă, presiunea devine prea mare și provoacă o prăbușire explozivă care creează un crater uriaș.

Dr. Hellevang și colegii săi din Norvegia spun că modelul lor este doar un prim pas. Următoarea etapă va fi munca de teren și simulările pe computer pentru a testa modelul lor. Echipa crede, de asemenea, că ar putea exista mult mai multe astfel de cratere în Siberia, ascunse la vedere.

Motivul este că acestea se umplu rapid cu apă și pământ, făcându-le să arate ca niște lacuri formate din topirea gheții. Deci, deși GEC-urile sunt o descoperire relativ recentă, ele ar fi putut fi o caracteristică a peisajului de mult mai mult timp.

Primul crater a fost descoperit în 2014 în nordul extrem al Siberiei de Vest, rezultatul unei explozii subterane spontane care a aruncat pământul în toate direcțiile. Au urmat mai multe descoperiri, unele dintre găuri având o adâncime de peste 45 de metri.

De la prima descoperire de acum 11 ani, pe cele două peninsule din Rusia au fost descoperite între opt și cel puțin 17 cratere de gaz, în funcție de cum sunt definite. Iar fenomenul ar putea deveni mai frecvent, a spus dr. Hellevang, conform New York Times.

