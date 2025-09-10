Fenomenul descoperit, care îngrozește Europa: Continentul va fi aruncat într-un îngheț profund VIDEO

Un nou studiu realizat de un grup de oameni de știință, condus de către Sybren Drijfhout, profesor de oceanografie fizică la Universitatea din Southampton din Marea Britanie și la Universitatea Utrecht din Țările de Jos, trage un semnal de alarmă pentru Europa. Experții au descoperit un fenomen neobișnuit îngrijorător: curentul meridional din Atlanticul de Nord (AMOC) va intra în colaps, iar continentul va fi aruncat într-un îngheț profund.

Avertismentul șocant vine în contextul în care cercetătorii olandezi spun că au descoperit că curenții oceanici se schimbă mult mai repede decât se așteptau. Noul studiu publicat în revista Environment Research Letters anunță că nordul Europei, inclusiv Marea Britanie, va cunoaște o nouă Epocă de Gheață, cu temperaturi de – 30 de grade Celsius, potrivit Express.

Savanții avertizează că Curentul Golfului din Oceanul Atlantic ar putea intra în colaps până în anul 2060. Avertismentul șocant vine în contextul în care oamenii de știință olandezi spun că au descoperit că curenții oceanici se schimbă mult mai repede decât se așteptau.

Cercetătorii de la Universitatea Utrecht spun că Curentul Golfului ar putea începe să se oprească în anii 2060, din cauza schimbărilor climatice. Comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, a numit descoperirile un „semnal de alarmă”.

El a adăugat că Curentul Golfului: „transportă ape tropicale calde spre nord, menținând iernile din Europa de Nord mult mai blânde decât în regiunile de la aceeași latitudine, cum ar fi Canada. Acest nou studiu spune că Curentul Golfului s-ar putea prăbuși în timpul vieții noastre.”

Studiul, care analizează 25 de modele diferite ale climei, a constatat că, chiar și cu o probabilitate „moderată” de emisii, colapsul ar putea începe din 2063. Acest lucru ar necesita o creștere a căldurii globale cu aproximativ 2,7 grade Celsius peste nivelurile înregistrate înainte de revoluția industrială.

Curenții oceanului Atlantic care răspund la schimbările climatice se îndreaptă spre un punct de cotitură ce ar putea provoca impacturi severe înainte de sfârșitul acestui secol, arată un nou studiu.

Acești curenți sunt cei care formează Circulația Meridională Atlantică de Răsturnare (AMOC), care se învârte în jurul Oceanului Atlantic ca o bandă transportoare gigantică, aducând căldură în emisfera nordică înainte de a călători din nou spre sud de-a lungul fundului mării. În funcție de cantitatea de carbon pe care o emit oamenii în următoarele câteva decenii, AMOC ar putea atinge un punct de cotitură și ar putea începe să se prăbușească încă din 2055, cu consecințe dramatice pentru mai multe regiuni, au descoperit cercetătorii.

Consecințe globale dramatice

Această predicție înfricoșătoare, bazată pe un scenariu în care emisiile de carbon se dublează între acum și 2050, este considerată puțin probabilă - dar rezultatul unui scenariu mult mai probabil în care emisiile se mențin în jurul nivelurilor actuale pentru următorii 25 de ani nu este mult mai bun, potrivit studiului.

Chiar dacă menținem încălzirea globală în acest secol la 4,8 grade Fahrenheit (2,7 grade Celsius) peste nivelurile preindustriale - un scenariu „mediu”, conform celui mai recent raport climatic al ONU - AMOC va începe să se prăbușească în 2063, sugerează rezultatele.

„Șansa de răsturnare este mult mai mare decât se credea anterior”, a declarat Sybren Drijfhout, profesor de oceanografie fizică la Universitatea din Southampton din Marea Britanie și la Universitatea Utrecht din Olanda, pentru Live Science. Per total, șansa ca AMOC să se prăbușească în acest secol este de aproximativ 50-50, estimează Drijfhout.

O prăbușire a AMOC în anii 2060 este plauzibilă și „foarte îngrijorătoare”, a spus Drijfhout, dar incertitudinile sunt prea mari pentru a identifica anii preciși în care AMOC se va prăbuși pe traiectorii de emisii diferite.

Consecințele ar fi dramatice și globale, dar Europa ar fi afectată în mod deosebit, a spus Drijfhout. O prăbușire a AMOC ar aduce temperaturi mult mai scăzute în nord-vestul Europei, precum și o scădere a precipitațiilor care ar putea duce la pierderi agricole de aproximativ 30%, a spus el. Iernile din Europa ar fi mult mai aspre, cu mai multe furtuni și inundații de-a lungul coastei Atlanticului, rezultate dintr-o redistribuire a apei în jurul oceanului, pe măsură ce curentul Golfului (AMOC) încetinește.

„O creștere și mai mare a nivelului mării poate fi așteptată pe coastele de est ale Americii” din cauza acestei redistribuiri, a spus Drijfhout. Și locurile care nu se învecinează cu Atlanticul ar putea fi, de asemenea, afectate, cum ar fi regiunile musonice din Asia și Africa, a spus el.

