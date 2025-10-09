Experții de la Universitatea McGill anunță un fenomen catastrofal: 100 de milioane de case s-ar scufunda VIDEO

O echipă de oameni de știință condusă de Universitatea McGill, Canada, care a efectuat un amplu studiu publicat în prestigioasa revistă Nature Urban Sustainability, a dezvăluit un fenomen catastrofal, care lovește lumea. Experții au constatat că creșterea nivelului mării ar scufunda 100 de milioane de clădiri până în anul 2100.

Experții din Canada au estimat câte clădiri din Africa, Asia de Sud-Est și America Centrală și de Sud ar fi inundate de diferitele schimbări ale nivelului mării. Evaluarea lor a constatat că o creștere a nivelului mării de doar 0,5 metri ar inunda trei milioane de clădiri numai în sudul lumii, potrivit Daily Mail.

Cu toate acestea, dacă emisiile nu sunt reduse în curând, nivelul mării ar putea crește cu peste cinci metri în următorul secol - punând în pericol până la o șesime din toate clădirile din sudul lumii. Îngrijorător, cercetătorii de la Universitatea McGill din Montreal spun că o mare parte din această distrugere este acum practic inevitabilă.

Chiar dacă termenii Acordului de la Paris sunt respectați, creșterea nivelului mării de până la 0,9 metri va inunda probabil cinci milioane de clădiri până la sfârșitul secolului. Coautoarea studiului, profesorul Natalya Gomez, declară: „Creșterea nivelului mării este o consecință lentă, dar de neoprit, a încălzirii, care deja afectează populațiile de coastă și va continua timp de secole”.

„Oamenii vorbesc adesea despre creșterea nivelului mării cu zeci de centimetri sau poate cu un metru, dar, de fapt, ar putea continua să crească cu mulți metri dacă nu oprim rapid arderea combustibililor fosili.”

Cercetătorii și-au concentrat analiza asupra Sudului Global - jumătatea inferioară a lumii, care cuprinde Africa, Asia de Sud-Est și America Centrală și de Sud - dar au creat o hartă care arată cum ar arăta inundațiile la nivel mondial. În prima lor evaluare de acest fel, la scară largă, clădire cu clădire, cercetătorii au combinat informații satelitare de înaltă rezoluție și date de altitudine.

Astfel, au putut estima câte clădiri ar fi inundate în diferite scenarii privind nivelul mării, de la creșteri de 1,6 picioare (0,5 metri) până la 65 de picioare (20 de metri). Pe măsură ce clima se încălzește, nivelul mării crește din cauza topirii calotelor glaciare polare și a ghețarilor, precum și a faptului că apa din oceane se extinde pe măsură ce se încălzește.

Milioane de case vor fi permanent sub apă

Oamenii de știință cred în prezent că o creștere a nivelului mării de 4,6 metri va avea loc chiar dacă guvernele din întreaga lume iau măsuri rapide pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Când se va întâmpla acest lucru, cercetătorii prevăd că milioane de clădiri vor fi scufundate permanent sub apă, multe altele fiind plasate în limitele nivelului mareei înalte. Harta inundațiilor realizată de cercetători arată că mari părți din orașele de coastă din Marea Britanie, cum ar fi Great Yarmouth, vor fi permanent sub apă, în timp ce zone vaste din orașe precum Londra vor fi sub limitele nivelului mareei înalte.

În Londra, inundațiile provocate de maree se vor extinde până la Peckham în sud și Barking în nord. Coautorul studiului, profesorul Jeff Cardile, spune: „Am fost surprinși de numărul mare de clădiri aflate în pericol din cauza creșterii relativ modeste pe termen lung a nivelului mării.”

Aceasta înseamnă că se așteaptă ca încă cinci milioane de clădiri să fie sub pragul mareei înalte până la sfârșitul secolului, numărul crescând la 20 de milioane până în 2030. Dacă nivelul mării devine cu 4,8 metri mai mare, cercetătorii estimează că 45 de milioane de clădiri numai din Africa, Asia de Sud-Est și America Centrală și de Sud vor fi inundate.

Acest număr crește la uimitoarea cifră de 136 de milioane de clădiri, dacă se permite ca nivelul mării să crească cu 19 metri. La nivel global, efectele ar fi dezastruoase, în special pentru țările mai sărace, cu o capacitate mai mică de a atenua sau de a se adapta la efectele inundațiilor.

Se estimează că 30% din populația lumii trăiește la o distanță de 50 km de coastă, iar 20 dintre cele mai mari 26 de megalopolisuri sunt situate pe coastă. În plus, multe dintre zonele despre care acest studiu prezice că vor fi inundate sunt zone dens populate, situate la o altitudine joasă.

