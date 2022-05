Printre fenomenele neobișnuite din lumea noastră, Agenția Spațială americană NASA informează pe pagina sa oficială despre unele dintre ele, printre care lungimea zilei din timpul verii și a nopții din anotimpul de iarnă din Antarctica ce durează, fiecare, șase luni. În plus, un mesaj recent vorbește de un alt eveniment incredibil, experiența de a vedea răsăritul și apusul soarelui, la fiecare 90 de minute, de către astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), aflată la aproximativ 420 de kilometri distanță de Pământ.

În cea mai recentă sesiune interactivă de pe rețelele de socializare, ISS a primit multe întrebări de la utilizatorii de pe Twitter, potrivit Mashable.

În acest timp, doi dintre astronauți, Akihiko Hoshide din Japonia și Thomas Pesquest din Franța s-au întors la bord, după ce au efectuat o plimbare spațială, care a durat aproape șapte ore.

În timpul dialogului, un pământean de pe Twitter a întrebat dacă astronauții simt vreo diferență de temperatură în costumele lor, atunci când ies în afara modului stației. Expertul NASA, care a răspuns pe Twitter, a postat un mesaj, care a uimit pe toată lumea.

”Călătorii din spațiu experimentează un răsărit și un apus de soare, la fiecare 90 de minute”.

The spacewalkers experience a sunrise and sunset every 90 minutes and @cquantumspin asks if they feel temperature differences in their suits. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/R8ZjQcpQyr