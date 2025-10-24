Fenomenul meteo periculos, rar întâlnit în România. Avertismentul meteorologilor

Autor: Dan Stan
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 08:50
Fenomenul meteo periculos, rar întâlnit în România. Avertismentul meteorologilor
Frunză ruginie / Aaron Burden, Unsplash.com

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru perioada 27 octombrie - 24 noiembrie 2025. Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal.

Temperaturile mai ridicate decât normalul perioadei pot determina un fenomen periculos numit „confuzia ciclului vegetativ”. În trecut, când s-a mai întâmplat acest fenomen, mai multe specii de pomi au revenit la viață și au înmugurit sau chiar au ajuns să aibă frunze în perioada de iarnă. Practic, se creează iluzia unei primăveri premature. Dacă fenomenul de încălzire este urmat de temperaturi scăzute, specifice iernii, pomii vor fi compromiși.

Mai exact, pe măsură ce se pregătesc pentru iarnă, plantele trec printr-un proces numit „călire", care le ajută să devină mai rezistente la temperaturile scăzute. Vremea caldă anormală poate da peste cap acest proces. Astfel, plantele devin mai vulnerabile la un eventual îngheț brusc.

Există șanse ca acest fenomen să aibă loc, în contextul în care ANM a avertizat asupra temperaturile peste normalul perioadei, ce vor exista până la finalul lunii noiembrie. Rămâne de văzut dacă în decembrie, iarna își va intra brusc în rol.

Prognoza meteo ANM

Până atunci, potrivit prognozei ANM:

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie. Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 3 - 10 noiembrie. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Săptămâna 10 - 17 noiembrie. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 17 - 24 noiembrie. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

