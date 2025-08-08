August, luna mai multor spectacole astronomice: Cum poți vedea Luna Sturionului, planetele și meteorii în acest weekend

Perseidele ar putea fi greu de văzut anul asta ca urmare a lunii pline FOTO Pixabay

Pasionații de astronomie au parte de mai multe evenimente în următoarea perioadă. Printre acestea sunt Luna Sturionului, dar și trei ploi de meteori.

Luna plină din august, cunoscută drept „luna sturionului”, va atinge iluminarea maximă sâmbătă, 9 august, la ora 10:55 (ora României), conform EarthSky. Va fi vizibilă în toată splendoarea ei de vineri seară până în zorii zilei de sâmbătă, iar pentru câteva nopți va părea aproape la fel de plină, scrie CNN.

„Lucrul bun este că, chiar dacă te afli într-un oraș mare, poți vedea cu adevărat luna plină”, a spus Kelsey Young, responsabilă cu obiectivele științifice lunare ale misiunii Artemis II a NASA. Pentru cea mai spectaculoasă priveliște, însă, ea recomandă ca luna să fie observată departe de strălucirea orașului.

Deși luna va fi la apogeu în miezul nopții, va părea plină timp de câteva zile, a spus Young. „Chiar și la o oră mult mai rezonabilă a nopții, poți privi afară și vedea luna plină, mai ales dacă ești departe de lumina ambientală”, a adăugat ea.

Din punct de vedere istoric, luna plină din august este numită ”luna sturionilor”, deoarece marchează perioada anului în care peștii sturioni sunt cel mai ușor de prins, conform Almanahului Bătrânului Fermier.

Alte denumiri pentru luna plină din august, date de triburile indigene, indică sfârșitul verii.

Ads

Triburile Cree, situate în principal în Canada, o cunosc drept luna în zbor, denotând perioada anului în care păsările tinere învață să zboare, în timp ce populația Assiniboine, originară din Marile Câmpii de Nord, o numește luna cireșelor negre pentru a marca momentul în care cireșele devin coapte.

Fiți cu ochii pe planete și meteori

Luna plină va fi însoțită de trei ploi de meteori: Delta Acvaridele de Sud, Alfa Capricornidele și Perseidele.

Ploile de Acvaride și Capricornide au atins vârfurile săptămâna trecută, în timp ce ploaia Perseidelor este așteptată să atingă vârful săptămâna viitoare. Este însă puțin probabil ca ploile să fie vizibile sub luna plină.

Totuși, este posibil să puteți zări Venus și Jupiter, care vor fi observabile în primele ore ale dimineții pe tot parcursul lunii august. Planetele vor apărea aproape una de alta pe cer marți și miercuri dimineața.

În a doua jumătate a lunii, dimineața devreme, Mercur va fi vizibil la 20 până la 30 de grade sub Venus la orizont, a spus Young. De asemenea, puteți vedea Marte „dacă priviți spre vest imediat după apusul soarelui”, a spus ea.

Luni pline viitoare

Fiți atenți la încă patru luni pline în acest an, cu superluni - luni pline care apar în timp ce luna este cel mai aproape de Pământ - care vor avea loc în octombrie, noiembrie și decembrie.

Iată lista lunilor pline rămase în 2023, conform Almanahului Fermierilor:

7 septembrie: Luna porumbului

6 octombrie: Luna recoltei

5 noiembrie: Luna castorului

4 decembrie: Luna rece

Ads