Ce este fentanilul, drogul de 50 de ori mai puternic decât heroina vândut de farmacistul din București. Chiar și un microgram poate ucide un om

Fentanilul este un opiaceu sau analgezic sintetic dezvoltat prima dată în anii '60. Este de 100 de ori mai puternic decât morfina și de 30 până la 50 de ori mai puternic decât heroina.

Un farmacist din București a fost arestat preventiv vineri după ce a fost identificat de DIICOT că a traficat şi deţinut în vederea comercializării, în ultimul an, mari cantităţi de droguri de risc şi mare risc respectiv 13.000 de comprimate ce conţin ca substanţă activă Fentanil.

Bărbatul ar mai fi comercializat 868 de comprimate ce conţin ca substanţă activă Oxicodonă, 817 de plasturi cu eliberare prelungită ce conţin ca substanţă activă Fentanil, 3.243 fiole morfină, 3.250 de comprimate morfină, 263 de comprimate Codeină, 487 de comprimate conţinând substanţă activă Alprazolam, precum şi 1.800 de comprimate de Diazepam, Lorazepam, Bromazepam, Rivotril.

În momentul prinderii în flagrant, bărbatul avea asupra sa în vederea comercializării, cantitatea de 790 comprimate, a căror substanţă activă este Fentanilul. Acesta a fost arestat preventiv, vineri, de un judecător de la Tribunalul București.

Suspectul, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, lucrează de mai bine de nouă ani ca specialist în managementul calității, și avea acces la medicamente psihotrope ce pot fi eliberate doar pe bază de prescripție specială. Conform anchetatorilor, le-a vândut unui dealer pe piața neagră.

Prescris pacienților cu cancer în fază terminală

”Este atât de potent și de mortal încât chiar și un microgram poate ucide un om”, a spus Rusty Payne, purtătorul de cuvânt al agenției naționale antidrog din SUA, DEA.

Medicii prescriu acest medicament pacienților care au cancer și celor care se confruntă cu dureri puternice, de obicei sub formă de acadele sau plasturi, dar poate fi întâlnit în prezent și sub diferite forme ilegale. Fentanilul se află totodată în spatele unei ”epidemii” de consum de opiacee, în urmă căreia mor zeci de mii de americani în fiecare an.

În ultimii ani, drogul a fost fabricat ilegal în laboratoare din Mexic și China. Este vândut deseori consumatorilor de heroină, fără ca aceștia să știe ce cumpără, iar consecințele sunt letale. Formele ilegale includ spray-uri nazale sau pastile care imită medicamente ca Xanax și OxyContin.

”Unii folosesc fentanil în cunoștință de cauză, alții consumă heroină contaminată cu fentanil, iar alții iau pastile false de OxyContin”, a mai spus Payne. După o supradoză de fentanil a murit celebrul cântăreț american Prince, în 2016.