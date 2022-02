Un român aflat la bordul feribotului care a luat foc în dimineața zilei de vineri, 18 februarie, în timp ce se deplasa din Grecia către Italia, a povestit experiența prin care a trecut.

Bogdan Topan dormea în momentul în care focul a izbucnit. Acesta spune că evacuarea s-a făcut rapid, dar că a lăsat pe navă tot ce avea.

Eram în cameră, ne-au trezit că este incendiu, ne-au dat vestele de salvare și ne-au dus pe puntea din spatele navei, ne-au separat - întâi au urcat în bărcile de salvare femeile și copii. Ne-au scos foarte rapid, echipajul a fost profesionist. Garda de Coastă din Grecia a apărut imediat, cred că în jumătate de oră cel mult au intervenit.

Era foarte mult fum, când ne-am îndepărtat am văzut nava arzând.

În zonă au venit și elicoptere. Totodată, în preajmă era și o navă de salvare din Italia, care ne-a preluat pe noi.

Nu am mai recuperat nimic, au coborât membri ai echipajului cu măști, dar era prea mult fum, nu se putea respira. Important e că suntem în siguranță acum”, a declarat bărbatul la Digi24.

La bordul feribotului se aflau 237 de pasageri și 51 de membri ai echipajului, iar autoritățile au transmis că toți au fost evacuați în siguranță.

Euroferry Olympia, sub pavilion italian, se îndrepta spre portul Brindisi din orașul grecesc Igoumenitsa când incendiul a izbucnit, vineri dimineață, în apropiere de insula Corfu din Marea Ionică.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că printre pasageri se aflau și 29 de cetățeni români, care sunt așteptați în portul din Corfu de reprezentanții Ambasadei României pentru a le asigura transportul către destinația dorită.

