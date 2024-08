Atunci când te concentrezi asupra modului de a fi mai fericit, este mai ușor să iei în considerare aspectele negative pe care trebuie să le elimini din viața ta: Pozitivitatea toxică, comparația cu alții, acele telefoane săptămânale de la soacra ta.

Deși îndepărtarea situațiilor neplăcute din viața noastră poate fi benefică, este la fel de important să adoptăm o abordare care să adauge lucruri mici care ne pot înviora.

În acest context, publicația huffpost.com a solicitat cititorilor să ne spună ce activitate au început să facă zilnic sau săptămânal, în anumite cazuri, și care le-a adus o stare de fericire considerabilă.

Să suni un membru al familiei cel puțin o dată pe zi

"Mereu vorbesc cu bunica mea Gail. Chiar dacă conversațiile sunt ușoare, ele adâncesc legătura și înțelegerea dintre noi. Este uimitor cum ceva atât de simplu precum legătura cu o persoană dragă în acest fel poate aduce atâta bucurie și împlinire în viața mea."

Înainte de a merge la culcare, îmi pun și telefonul la „somn”

„Am instituit o limitare a utilizării dispozitivelor electronice! Nu mai accesez rețele sociale, nu navighez pe internet și nu folosesc niciun alt dispozitiv în ora care precede somnul.”

"În urmă cu aproximativ trei ani am încetat să-mi mai conectez telefonul lângă pat noaptea. Acest lucru a făcut o mare diferență în ceea ce privește somnul și sănătatea mea mentală. Acum telefonul meu se încarcă în bucătărie, lângă ibricul de cafea și nu mă uit la el chiar înainte de culcare sau la prima oră a dimineții."

Ads

Am început să mă gândesc la ceea ce iubesc la soțul meu, în loc de ceea ce mă enervează

"Un lucru pe care am început să-l fac acum 10-15 ani este ca de fiecare dată când soțul meu mă irita sau mă enerva, ceea ce se întâmplă des, să mă gândesc la ceva pozitiv la el pe care îl admir și îl apreciez - și sunt multe! Aceasta într-adevăr, într-adevăr a schimbat relația noastră în bine, ceea ce ne face pe amândoi mai fericiți."

Am început să adaug „...și asta e în regulă” la sfârșitul propozițiilor mele

"Există multe momente în care a spune "...și asta e în regulă" ajută la atenuarea inevitabilelor suișuri și coborâșuri ale vieții: "Tocmai am scăpat o cutie de humus pe podea...", "Fiul meu are păduchi...", "Am uitat să schimb zborul de vacanță... ȘI ASTA E BINE.

În loc să intru într-o spirală apocaliptică a lucrurilor pe care nu le-am realizat sau pe care le-am stricat în mod spectaculos, această frază simplă din trei cuvinte mă ajută să realizez că tot ceea ce am de înfruntat este realizabil.

Ads

Mă folosesc de mirosurile bune pentru a-mi îmbunătăți starea de spirit

"Noul meu hiper focus este parfumul, și a fost atât de distractiv să învăț despre diferite note, noi lansări, diverse mărci, cum se schimbă în timp pe piele. Mi-am propus să folosesc parfumul pe care îl iubesc la nebunie, chiar dacă sunt acasă toată ziua în jambiere și tricou. Simt mirosul unui parfum pe care îl iubesc și mă face instantaneu să fiu bine dispusă."

Am preluat hobby-ul regretatei mele mame

"Am început să cos ca mama mea. Când mama a murit, am vrut să folosesc mașina ei aproape nouă pentru a rămâne conectată la amintirea ei. Ani mai târziu, am o mașină robustă și confecționez în mod regulat poșete, sacoșe și rucsacuri pentru a-mi păstra zenul."

Am început să mă validez singură, în loc să caut validarea la alții

"Ceva mic pe care am început să-l fac cu ceva timp în urmă este să fiu intenționată și consecventă în recunoașterea și validarea mea. În fiecare aspect al vieții mele. Acest lucru m-a ajutat treptat să îmi reiau puterea de a nu mai căuta validarea de la alții și de a mă apleca prea mult asupra îndeplinirii așteptărilor altora. Acest lucru m-a făcut drastic mai fericită pentru că acum mă văd, mă aud și am grijă de mine mult mai bine."

Ads

Fac drumeții lungi în fiecare weekend

"Fac drumeții din ce în ce mai lungi în weekend. După o recuperare îndelungată în urma unei operații de anul trecut care mi-a luat capacitatea de a mânca și de a vorbi timp de luni de zile, căutam ceva de făcut în natură. Am început cu mini plimbări de 30 de minute, care m-au epuizat la început, dar până la urmă am ajuns la trei-patru ore. Nu credeam că o să-mi placă atât de mult pe cât îmi place! Zâmbesc atât de mult și m-a ajutat să-mi elimin stresul, doar respirând. Mă face să râd faptul că mă duc cu mașina la magazinul local aflat la două străzi distanță, dar fac 16 000 de pași în jurul lacurilor, pe dealuri, pe poduri șubrede cu câinele meu. În timp ce sunt afară, fac fotografii. De fapt, tocmai m-am întors din două locații în aceeași zi."

Îmi permit să mă uit la știri o dată sau de două ori pe zi

"Am fost jurnalist, așa că aveam mereu un canal de știri deschis în fundal - trebuia să fiu mereu primul care află. Acum, faptul că nu mă uit la știri mă face fericită. Nu mă înțelegeți greșit. Încă sunt la curent. Vreau să fiu informată. Dar acum verific titlurile o dată, uneori de două ori, pe zi. Nu mai sunt atât de deprimată".

Ads

Am învățat să evit spiralele de gânduri negative

"Am învățat să nu "urmăresc" fiecare gând care apare. Mă ajută să nu gândesc prea mult și să nu rumeg. Nu mai sunt un sclav al minții mele."

Am devenit un maestru Duolingo

"Joc Duolingo în fiecare dimineață. Am 868 de zile de portugheză și am fost la Lisabona de două ori și Rio o dată de când am început."

Am reluat un vechi hobby

"În timpul izolării COVID, am început să cânt din nou la pian, lucru pe care nu-l mai făcusem din facultate. Îmi exersează o altă parte a creierului, reduce stresul și mă face fericită să umplu casa noastră cu muzică. Am găsit un nou compozitor pe care îmi place să îl cânt și zâmbesc când soțul și copiii mei aplaudă de oriunde s-ar afla în casă când termin!"

M-am apucat de un hobby pe care mi-l doream dintotdeauna

"Am început să construiesc miniaturi și colțuri pentru cărți. Întotdeauna mi-am dorit o casă de păpuși bântuită când eram mică și nimic nu mă face mai fericită decât atunci când mă așez și fac piese mici, vrăjitorești, acum ca adult!"

Ads

Îngrijesc pisici

"Am început să îngrijesc pisici pentru un adăpost local acum doi ani și încă continui. Îmi aduce bucurie și satisfacție."

Am plantat o grădină cu ingrediente pentru salsa

"Am plantat recent o grădină! Îmi fac și îmi conserv propria salsa și nu este doar distractiv, ci și delicios!"

Am început să îmi testez rezistența fizică

"Joc pickleball! Este umilitor să fiu din nou începător la ceva și interesant să mă provoc fizic."

"Aș recomanda plimbări zilnice dacă puteți. Am început să încerc să merg pe jos cel puțin o milă în fiecare zi, iar acest lucru mi-a îmbunătățit cu adevărat sănătatea mintală, atunci când a fost asociat cu antidepresivele față de a lua doar antidepresivele singure."

"Medicul meu mi-a spus că boxul este bun pentru sănătatea creierului, așa că am decis să încerc. Iau lecții private de două ori pe săptămână și am devenit foarte rapid pe picioare și simt un sentiment de euforie după fiecare lecție. Mi-a îmbunătățit cu siguranță starea de spirit și m-a făcut o persoană mai fericită în general. Nu voi ajunge niciodată într-un ring de box, dar cu siguranță mă voi distra exersând pentru un meci. Pregătește-te, Mike Tyson!" -

Ads

Mă asigur că garajul meu este organizat

"Să-mi păstrez garajul curat și organizat a făcut o mare diferență. Este primul lucru pe care îl văd când ajung acasă și este minunat de liniștitor."

Citesc înainte de culcare în fiecare seară

"Atât de simplu: Citesc o carte înainte de culcare. Obișnuiam să dau scroll pe Facebook, ceea ce nu este neapărat relaxant. Acum citesc și dorm mai bine și mă trezesc simțindu-mă mai odihnită."

Mi-am luat în sfârșit câinele visurilor mele

"Mi-am luat anul trecut câinele visurilor mele, Sweet Caroline, un Yorkie. O plimbare în parc, puțin timp de toaletare și scurte sesiuni de dresaj îmi aduc bucurie pe tot parcursul zilei."

Soțul meu îmi aduce răsfățul meu preferat în fiecare dimineață

"Soțul meu, care de obicei nu este prea afectuos, îmi aduce un Cherry Dr. Pepper Zero și un iaurt în fiecare dimineață. Este acolo când mă trezesc și mă face fericită în fiecare dimineață. Suntem căsătoriți de 48 de ani”.

Ads