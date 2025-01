Lista lucrurilor neașteptate care îi fac pe români fericiți. “Uneori îmi dau lacrimile de bucurie când ninge”

Fericirea este un concept subiectiv, diferit pentru fiecare dintre noi, dar adesea asociat cu momente de liniște, satisfacție și împlinire. Într-o lume agitată, în care suntem mereu în căutarea unui echilibru între muncă și viața personală, descoperim că bucuria nu vine neapărat din lucruri materiale sau din așteptări mărețe, ci din mici surprize ale vieții de zi cu zi. Fie că este vorba despre o dimineață liniștită cu o cafea bună, despre mirosul ploii de vară sau despre zilele libere care apar pe neașteptate în mijlocul săptămânii, fiecare are propriul său set de motive mici, dar puternice de fericire.

Este tema de discuție lansată în mediul online de un utilizator al platformei Reddit care a vrut să afle care ar fi cele 10 lucruri care le aduc românilor bucurie.

"10 lucruri care vă fac fericiți"

Acesta a pornit de la exemplul personal, mărturisind că nimic material nu îl face fericit.

"Am văzut pe net un video cu un exercițiu de a scrie 10 lucruri care te fac fericit fără să implice alte persoane, gen soțul/soția/copiii etc, că practic fericirea ta este dependență de aceea persoană și nu este a ta.

Eu după punctul 3 m-am blocat și nu-s convins de 3.

Și am sesizat că nimic material nu mă face fericit... ceea ce personal e cam o lecție de ținut minte. Haideți cu fericirea să vă văd!", a scris acesta pe Reddit.

"Când ies la plimbare, știu că nu mă grăbesc nicăieri și am timp să fac ce vreau eu"

Întrebarea sa a adunat aproape 200 de comentarii. Unele răspunsuri sunt comune, iar altele amuzante sau surprinzătoare.

"Cafeaua + apă minerală rece

Cărțile și serialele

Faptul că pot să ascult orice melodie vreau, de câte ori vreau. Când eram mică trebuia să am norocul să dau pe Atomic/MTV la momentul potrivit și nici atunci nu aveam tot timpul noroc să-mi prind melodiile preferate de la început.

Chestiile pufoase (pijamale, papuci de casă, pături)

Zăpada. Uneori îmi dau lacrimile de bucurie când ninge.

Când ies la plimbare, știu că nu mă grăbesc nicăieri și am timp să fac ce vreau eu.

Mâncarea. Am mâncare la discreție și sunt foarte recunoscătoare. Nu toți oamenii au norocul asta.

Când mângâi pisici/câini și le simt bucuria că primesc atenție și afecțiune.

Starea pe care o am după sală.

Jobul".

"Plimbările în parc singură 2. Să fie soare afară 3. Să mănânc ceva dulce 4. Faptul că eu și ai mei suntem sănătoși 5. Am un loc de muncă stabil 6. Pisicile care se țin după mine pe stradă 7. Solo trips 8. Prima gură de cafea dimineață 9. Sportul 10. Să descopăr melodii noi".

"Faptul că pot să îmi fac cafea la espressor și nu trebuie să o păzesc, faptul că am reînceput să citesc cum o făceam când eram copil, că am reînceput să scriu cu mai multă îndârjire și sper că până la finalul anului să am un 1st draft, faptul că acum locuiesc undeva unde pot să stau în grădină, faptul că IMMA GET A CATTTTTT în februarie (înțeleg că ai zis nu soțul/soția/copii, dar eu n-am avut vreodată animal de companie o pisică și gândul că acum o să am e dhhehdjaja), ocazional jobul mă face fericită că pot să citesc on the side când e liniște, un bol cinstit de paște cu un pahar de vin, journallingul în general mă face fericită, faptul că mă pot juca Infinity Nikki pe pc și să mă benoclez cu orele la the pretty patterns siiii pentru numărul 10 cred că e telefonul, pentru că mă face foarte happy și content să am așa un device mic care să mă ajute să țin legătură cu familia mea."

"Să conduc 2. Să fac sport 3. Să citesc 4. Să ies la o plimbare 5. Primăvară 6. Concediul 7. Productivitatea 8. Hobby (detailing auto în cazul meu) 9. Berea 10. Un film la cinema (da, merg și singur)"

"1. Voluntariatul; 2. Sărbătorile legale ce cad în timpul săptămânii; 3. Un serial la care m-am uitat în trecut pentru care apare un sezon nou întreg din senin; 4. Ieșitul în oraș; 5. Cărțile."

"Plimbările fără un scop anume"

"Plimbarea de dimineață la răsărit

Libertatea de a face ce vreau, nu ce trebuie

Cafeaua și micul dejun

Exercițiul fizic (greutăți, cardio, etc)

Mersul pe munte sau ieșirile în natură

Conversațiile filozofice sau tehnice

Plimbările fără un scop anume, mai ales alături de o persoană apropiată

Somnul la prânz

Să mă simt util

Soarele sau zăpada"

"Practic toate sărbătorile"

Cineva a dat un răspuns inedit, în rime.

"Tot ce mă amuză.

Fiecare pauză.

Zilele libere,

practic toate sărbătorile.

Și când dorm nopțile.

Zilele cu plimbările.

Primăverile și verile.

Arta.

Când citesc cartea.

Când îi ocolește

pe toți ai mei

moartea."

Pisicile, mâncarea, cafeaua și plimbările par să le aducă multora fericire.

"Pisicile

Cafeaua

Libertatea

Călătoritul și exploratul

Plimbările cu mașina

Plimbările prin oraș pe jos

Tehnologia

Sănătatea

Muzica

Mâncarea bună".

