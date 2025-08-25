Rutina zilnică a unui profesor la Harvard, specialist în știința fericirii: "Am două obiective în fiecare dimineață"

Cu toții căutăm rețeta fericirii, dar ea nu stă doar în noroc sau întâmplare, ci și în felul în care ne organizăm viața de zi cu zi. Rutinele, obiceiurile și modul în care ne gestionăm timpul pot avea un impact uriaș asupra stării noastre de bine.

Unii cercetători cred că disciplina zilnică, echilibrul și atenția la detalii sunt ingredientele care ne pot ajuta să trăim mai împliniți și mai liniștiți.

Arthur C. Brooks, un profesor de la Harvard, specialist în știința fericirii, a relatat într-un articol publicat de Business Insider cum arată o zi obișnuită din viața lui.

"Timp de aproximativ 12 ani, am fost muzician în Barcelona. La 28 de ani, m-am întors la școală și mi-am luat licența prin învățământ la distanță.

Apoi am devenit om de știință comportamental. Mai întâi am făcut un master în economie. La doctorat m-am concentrat pe analiza politicilor publice și comportamentul uman, încercând să înțeleg ce îi motivează pe oameni. M-am gândit: „Unde a fost știința asta toată viața mea?”

Am fost profesor la două universități înainte să devin președinte al unui think tank timp de peste 10 ani. Când am plecat, am văzut o lume tot mai nefericită, mai singuratică și mai polarizată și am vrut să fac ceva în privința asta.

Am devenit profesor de practică la Harvard, dar, de fapt, tot ce fac ține de predare: podcasturile mele, rubrica mea, cărțile mele. Sunt doar un profesor universitar, dar folosesc aceste mijloace pentru a ajunge la milioane de oameni. Având multe de făcut într-o zi, îmi organizez programul astfel încât chimia creierului meu să fie optimizată pentru muncă."

"Mă trezesc la 4:30 pentru antrenament"

"Am două obiective în fiecare dimineață. Primul este reprezentat de creativitate și concentrare, pentru că scriu zilnic. Al doilea este gestionarea dispoziției negative. La fel ca un sfert din populație, am un nivel peste medie atât al afectului pozitiv, cât și al celui negativ.

Mă trezesc la 4:30. Există multe cercetări care arată că creativitatea și productivitatea sunt mai mari dacă te trezești înainte de răsărit. De asemenea, din punct de vedere neurocognitiv, e benefic să vezi răsăritul soarelui.

Iau înainte de sală un complex de vitamine, electroliți și creatină. La 4:45 sunt deja la sală. Mă antrenez intens timp de o oră în fiecare zi și nu lucrez în paralel. Nu ascult podcasturi de neuroștiință, pentru că aș consuma dopamina, un neuromodulator al concentrării. Antrenamentul meu combină cardio de tip „zona 2” și exerciții de forță. Practic această rutină de 25 de ani."

"Merg la liturghia catolică"

"Când sunt acasă, merg împreună cu soția mea, Ester. Dacă sunt plecat, am o aplicație care îmi arată unde este cea mai apropiată biserică. Partea frumoasă la catolicism este că e ca Starbucks — un fel de franciză, aceeași experiență oriunde. Sunt o persoană religioasă autentică, dar liturghia este importantă pentru mine și ca om de știință, pentru că știu că meditația și concentrarea sunt esențiale pentru gestionarea dispoziției și pentru stimularea creativității."

Mic dejun: o „bombă proteică”

"În jur de 7:30, mănânc un mic dejun bogat în proteine și triptofan, un aminoacid esențial pentru dezvoltarea musculară: iaurt grecesc, pudră proteică, nuci și fructe de pădure. Asta înseamnă aproximativ 60 de grame de proteine.

Apoi sunt gata de lucru. Între 8:00 și 12:00 am cea mai bună concentrare."

"Scriu 3–4 ore pe zi"

"Când scriu, nimeni nu mă deranjează. Nu răspund la telefon și nu intru pe rețelele sociale.

Cam două jumătăți de zi de lucru le dedic rubricii mele „How to Build a Life” din The Atlantic. Sunt întotdeauna cu 10 săptămâni înaintea publicării, pentru că testez pe mine tehnicile despre care scriu. Dacă ceva nu funcționează, nu public.

De asemenea, lucrez la cărți, ceea ce e mult mai greu. La articole rareori arunc cinci paragrafe, dar la o carte scriu cinci și apoi spun: „Asta e gunoi, nu are niciun sens.” Scrisul de cărți poate aduce și momente de disperare."

"Predau în restul zilei"

"În jur de prânz, mai iau o porție mare de proteine, de obicei brânză de vaci sau o salată cu somon.

După aceea, mă concentrez pe predare, fie că țin cursuri, fie că înregistrez episoade de podcast. Asta cere mai puțină dopamină decât scrisul, pentru că mi se pun întrebări, nu trebuie să inventez idei mari.

Predau cursuri despre leadership și știința fericirii la Harvard Business School și Harvard Kennedy School. Secretul să nu ajungi la epuizare este să te asiguri că ai și viață personală. Am o echipă care mă ajută să rămân organizat, astfel încât să nu fiu nevoit să lucrez 12 ore pe zi și în weekend."

Viața de familie multigenerațională

"Sunt plecat cam 48 de săptămâni pe an, dar aproape întotdeauna sunt acasă în weekenduri. Am locuințe în Boston, unde predau, și în nordul Virginiei, unde stă familia mea. Când sunt în Virginia, termin munca la ora 18:00 și îmi petrec restul serii cu familia.

Avem o casă multigenerațională. Ne-am întrebat copiii unde ar vrea să își crească familiile ca să îi putem ajuta. Au ales zona Washington DC, unde au crescut și ei. Pentru mine e greu să fac naveta la Boston, dar e mult mai greu să faci naveta la nepoți.

Fiul cel mare, de 27 de ani, locuiește la parter cu soția și copilul lor. Fiul de 25 de ani așteaptă al doilea copil și stă pe aceeași stradă. Iar fiica noastră de 22 de ani este în Marină, la 45 de minute distanță.

Această organizare e grozavă pentru toată lumea. Cina o luăm împreună, eu gătesc de multe ori — carne slabă și legume. Apoi fiecare își vede de ale lui."

Plimbări cu soția și finalul zilei

"Sunt foarte îndrăgostit de soția mea. Suntem căsătoriți de 34 de ani. În fiecare seară mergem la o plimbare de 40 de minute după cină, pentru a metaboliza caloriile. Ea lucrează în teologie catolică pentru publicul hispanofon. Vorbim despre ce a citit ea sau despre ce lucrez eu. Pentru noi e simplu: mergi în profunzime sau deloc.

Încheiem ziua recitând împreună rozariul, o meditație catolică străveche.

Mergem la culcare pe la 21:00 și încercăm să evităm ecranele. Nu îmi permit să fiu dezorganizat: am antecedente proaste în familie privind longevitatea. Am 61 de ani; la vârsta mea, mama mea avea demență severă, iar tatăl meu a murit la 66.

Nu fumez, nu beau alcool și nu consum substanțe euforice pentru că sunt neurotoxice.

E o bucurie să mă concentrez pe lucrurile pe care le iubesc: familia, credința și munca mea, care îi ridică pe oameni. Cel puțin atât pot face: să îmi organizez viața astfel încât să fiu bun la ceea ce contează", a scris acesta în Business Insider.

