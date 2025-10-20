Topul celor mai fericite orașe din Europa, conform localnicilor. Ce le aduce bucurie și fericire locuitorilor

Sevilla este, oficial, cel mai fericit oraș din Europa, potrivit unui sondaj în rândul a peste 18.000 de locuitori din marile metropole ale lumii. Nouă din zece locuitori spun că orașul lor le aduce bucurie zi de zi, iar optimismul și viața comunitară vibrantă îi fac să se simtă mai fericiți ca oriunde altundeva.

Clasamentul european al fericirii, întocmit de platforma internațională Time Out, este completat de orașe din Spania, Marea Britanie și Portugalia, confirmând sudul și vestul continentului drept cele mai zâmbitoare regiuni ale Europei.

Ce face ca un oraș să merite să fie trăit? Este vorba de transport, spații verzi, scenă artistică sau viață de noapte. Frumusețea sa, sentimentul de comunitate sau diversitatea și incluziunea pe care le promovează.

Publicația a cerut răspunsuri la următoarele afirmații: „Mă simt mai fericit în orașul meu decât în alte locuri în care am locuit”, „Oamenii din orașul meu par optimiști”, „Găsesc bucurie în experiențele de zi cu zi pe care le oferă orașul meu”, „Sentimentul de fericire în orașul meu a crescut mult în ultima vreme” și, per total, „Orașul meu mă face fericit”.

Pe baza perspectivei lor, a întocmit o listă cu cele mai fericite orașe din lume, precum și o trecere în revistă a tuturor centrelor din Europa unde localnicii sunt cel mai predispuși să zâmbească, iar în fruntea acestui clasament (și ocupând locul nouă pe lista mondială) a fost Sevilla. 86% dintre locuitorii intervievați au spus că găsesc bucurie în viața de zi cu zi și că vecinii lor păreau optimiști, în timp ce 74% au fost de acord că sentimentul de fericire a crescut în ultima vreme.

Ads

Spania, țara cu mai multe orașe unde oamenii se declară fericiți

Per total, un procent uimitor de 91% dintre localnicii din Sevilla au spus că orașul lor îi face fericiți, dar este departe de a fi singurul loc plin de bucurie în care să trăiești în Spania.

Valencia s-a clasat pe locul patru, Bilbao pe 8, iar Madrid pe locul zece.

Și Marea Britanie s-a descurcat destul de bine, două orașe englezești și două orașe scoțiene ocupând un loc în top 10. Ultimele două locuri au fost ocupate de Portugalia, ceea ce înseamnă că cele mai fericite orașe din Europa se află toate în aceleași trei țări.

Topul celor mai fericite 10 orașe din Europa, conform localnicilor:

Sevilla

Brighton

Porto

Valencia

Glasgow

Londra

Bilbao

Lisabona

Edinburgh

Madrid

Ads