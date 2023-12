Mărturia unei supraviețuitoare de la Ferma Dacilor: „A sunat la noi un prieten și a spus că arde pensiunea”

O turistă cazată la Ferma Dacilor în noaptea incendiului a povestit pentru Antena 3 CNN experiența de coșmar pe care a avut-o în dimineața incendiului de la complexul turistic aflat în județul Prahova.

„Ne-am cazat pe 24. Pe 25 a fost sărbătoarea de Crăciun și am stat împreună cu grupul de prieteni la masa de sărbătoare. Noi am fost cazați la căsuțele de jos, care erau în paralel cu clădirea principală unde s-a întâmplat incendiul. Către dimineață, între 06:15-06:20, cam așa, am auzit niște sirene, dar în același timp am auzit și bătând la ușă. V-am spus, eram cu un grup de prieteni, și a sunat la noi un prieten și a spus că arde pensiunea.

Am ieșit și am văzut un foc extins. Cred că era de-a lungul întregii pensiuni. După aceea, a venit soția prietenului nostru și a zis că a venit o doamnă cu un copil și a rugat-o să țină copilul că vrea să se ducă să-l salveze și pe celălalt copil. (...)

Am auzit că au fost anumiți turiști care au fost mutați din clădirea principală în alte căsuțe”, a povestit, la Antena 3 CNN, Mariana Pandele, supraviețuitoare a tragediei de la Ferma Dacilor.

Psihiatrul criminalist Tudorel Butoi consideră că incendiul de la Ferma Dacilor a fost pus de o mână criminală.

„În momentul în care ai o dispoziție teritorială cu căsuțe, în care n-ai aprobări, n-ai una, n-ai alta, deranjezi vecinătățile. În egală măsură, pot să existe conflicte pe datorii neonorate, pe deranj în altă zonă a activităților respective, pe țepe pe care și le dau unii altora. Nimeni nu va putea vreodată să mă convingă că nu e mână criminală câtă vreme eu vorbesc de spontaneitatea și concomitența acestor incendii”, a declarat Tudorel Butoi, la Antena 3 CNN.

