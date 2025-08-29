Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO

Autor: Andi Miron
Vineri, 29 August 2025, ora 04:25
Ferma Hermes, Slobozia (2025). Copie turn Eiffel, Hotel Texas, terasă de restaurant / FOTO: Andi Miron

Ferma Hermes a fost o importantă atracție turistică a anilor '90. În fiecare sezon estival, 10.000 de oameni se cazau ori, pur și simplu, se bucurau în trecere de atracțiile proiectului creat de către afaceristul Alexandru Ilie.

Ilie este etichetat de publicațiile mai vechi drept „primul milionar de carton al României”. Însă, această calitate este mai degrabă neinspirată, în condițiile în care afaceristul chiar a avut o avere impresionantă, reală, creată prin propriile eforturi.

Alexandru Ilie, în vremurile sale de glorie, anii '90. FOTO: Rompres, EVZ.

Înainte de Revoluție, Ilie a profesat ca mecanic și, de asemenea, a avut o carieră de sportiv, în box, de fost campion la categoria semi-grea. La începutul anilor '90 a simțit oportunitatea și a reușit să facă o avere impresionantă din comerț/bișniță cu mărfuri aduse din străinătate. Săptămânal, acesta făcea mai multe drumuri în state din vest, de unde se întorcea cu camioanele încărcate cu diverse produse față de care cetățenii români fuseseră privați, în perioada comunistă: blugi, televizoare color, casete, reviste etc. De asemenea, Ilie aducea mărfuri și din Turcia și Grecia. La un moment dat și-a creat propria fabrică de televizoare, „Hermes”.

Imagini din domeniul ”Hermes” FOTO / Andi Miron

Pe fondul ascensiunii sale, Ilie și-a construit lângă Slobozia (jud. Ialomița), pe un domeniu de 9 hectare, o fermă replicată după „Southfork”, cea din serialul îndrăgit de milioane de români la acea vreme, „Dallas”. Punctul turistic punea la dispoziție vizitatorilor hoteluri, restaurante, o piscină, o herghelie și o replică a Turnului Eiffel - un turn de cinci ori mai mic decât originalul - printre altele. Întreg complexul a fost construit în perioada 1992-1994 și a funcționat până în 1997. Se spune că 10.000 de vizitatori ajungeau la Ferma Hermes, în sezonul estival, pentru a se bucura de atracțiile domeniului. Inclusiv Larry Hangman (personajul J.R. din „Dallas”), prințul Paul și magnatul american Neil Bush au vizitat satul de vacanță.

Imagini din domeniul ”Hermes” FOTO / Andi Miron

În anii '90, averea celui poreclit drept „J.R. de România” era estimată la 80 de milioane de dolari. Declinul imperiului său a început odată cu problemele penale din sfera infracționalității economice. În 1997, a fost condamnat la doi ani de închisoare, iar în 2000 a fost condamnat la alți 12. A fost eliberat mai devreme, pentru bună purtare, în 2009.

„Împrumutându-se pentru a face față cheltuielilor salariale ale miilor de angajați, vrând-nevrând, a făcut evaziune fiscală și Fiscul nu a făcut altceva decât să scoată la mezat o societate de care slobozenii erau mândri. Condamnarea lui, deși corectă, a fost deplânsă de marea majoritate a oamenilor de rând care s-au trezit fără pâine, de a doua zi”, a povestit în 2019 ziaristul și scriitorul Mihai Vișoiu, apropiat al lui Ilie Alexandru, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Mihnea Petru Pârvu, articol publicat în Evenimentul Zilei.

În 2010, Ilie a murit falit, în urma unui AVC, la vârsta de 58 de ani.

Imagini din domeniul ”Hermes” FOTO / Andi Miron

Domeniul „Hermes” a fost luat de creditorii bancari, pe fondul datoriilor acumulate de către Ilie. Apoi, satul de vacanță a ajuns în proprietatea mai multor entități, care nu au reușit să resusciteze punctul de atracție ce în trecut era considerat ideal pentru petrecerea unui concediu, pentru unii, iar pentru alții, excelent pentru un popas, în drum spre mare sau spre deltă. Distanța de la Slobozia la Constanța poate fi parcursă într-o oră și jumătate cu autoturismul personal.

Imagini din domeniul ”Hermes” FOTO / Andi Miron

În august 2025, complexul „Hermes”, deschis publicului, inspiră tristețe. Atât clădirile, cât și elementele decorative precum statuile, fântânile sunt părăginite. Restaurantele, de asemenea, arată precum un decor dintr-un film de groază. În prezent, se speculează că în fostul sat de distracție creat de către Ilie ar urma să se facă un azil de bătrâni.

#Ferma Hermes, #Alexandru Ilie, #turism, #milionari, #Slobozia, #ruine , #stiri sociale
