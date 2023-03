Decizie drastică în Formula 1. Pilotul care și-a pierdut locul pe podium după festivitatea de premiere

Mexicanul Sergio Perez (Red Bull), plecat din pole position, a câştigat duminică Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, fiind urmat pe podium de coechipierul său, olandezul Max Verstappen, deţinătorul titlului, şi de britanicul George Russell (Mercedes), care a profitat de retrogradarea cu un loc a spaniolului Fernando Alonso (Aston Martin).

Sergio Perez, care are 33 de ani, a obţinut pe circuitul urban de la Jeddah a cincea victorie din cariera sa şi prima din acest an, cu timpul de 1 h 21:14.894, devansându-l cu 5.535 pe Max Verstappen, care pornise doar de pe poziţia a 15-a grilei de start. Olandezul, învingător în urmă cu două săptămâni în MP al Bahrainului, speră să cucerească pentru al treilea an consecutiv titlul.

Piloţii Red Bull au terminat pe primele două locuri în cele două curse din acest sezon.

Perez a reuşit să câştige cu Red Bull doar pe circuite stradale.

Veteranul Fernando Alonso, 41 de ani, sărbătorise podiumul cu numărul 100 din carieră, însă a fost penalizat 10 secunde şi a coborât o poziţie.

