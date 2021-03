Cat ghinion. Un ambalaj de sandvici i-a stricat revenirea lui Alonso in Formula 1

"Acest inceput de sezon este departe de a fi ideal, cu o doza mare de ghinion pe tot parcursul week-end-ului, atat in calificari, cat si in cursa. Ambii piloti au avut un start excelent, castigand pozitii in primul tur.Fernando era chiar bine instalat in primii zece. Dupa prima sa oprire la boxe, am avut o mica problema care ne-a obligat sa reducem performanta masinii.Apoi, dupa a doua oprire, o hartie de ambalaj de sandvici s-a blocat in canalul de aerisire a franei din spatele masinii lui Fernando, ceea ce a dus la temperaturi ridicate si a cauzat unele daune sistemului de franare, asa ca l-am retras din motive de siguranta. A fost o prima cursa foarte nefericita pentru Fernando, avand in vedere evolutia solida pe care o arata", a explicat directorul executiv al echipei Alpine, Marcin Budkowski.Fernando Alonso, dublu campion mondial, in varsta de 39 de ani, a revenit in acest sezon in Marele Circ, dupa doi ani de pauza, la echipa Alpine, fosta Renault . Spaniolul a fost nevoit sa abandoneze in turul 34/56, dupa ce a ocupat locul 9 in calificari.