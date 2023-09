A murit unul dintre cei mai mari artiști ai secolului XX. 7 zile de doliu anunțate ”pentru a-i aduce un omagiu maestrului”

Pictorul şi sculptorul columbian Fernando Botero, celebru pentru personajele sale voluptoase şi considerat unul dintre cei mai mari artişti ai secolului XX, a murit vineri la vârsta de 91 de ani, relatează AFP.

"Fernando Botero, pictorul tradiţiilor şi defectelor noastre, pictorul virtuţilor noastre, a murit", a anunţat vineri preşedintele columbian Gustavo Petro pe reţeaua X (fostul Twitter).

We're honored to display Botero's "Venus" (1977–78) at the MFA in a gallery dedicated to modern Latin American figurative art. pic.twitter.com/qmvXtbl9mO

Potrivit fiicei sale, Lina, Fernando Botero, născut în 1932 la Medellin, în centrul Columbiei, a murit vineri dimineaţa la Monaco, unde locuia. Starea sa de sănătate se deteriorase în ultimele zile şi a murit din cauza unei "pneumonii".

"Este cel mai columbian dintre columbieni, pentru că a purtat Columbia în inima sa în permanenţă. Nu doar pentru că a fost la curent cu actualitatea columbiană, sensibil la nevoile şi domeniile în care putea ajuta, ci şi pentru că Columbia şi amintirile sale i-au alimentat opera artistică", a spus fiica sa. "A continuat să picteze până la sfârşit, chiar sâmbătă o făcuse", a adăugat ea, subliniind că tatăl ei "suferea de mai mulţi ani de boala Parkinson", care nu îl făcea să "tremure", dar "îi îngreuna mersul, comunicarea şi capacitatea de a înghiţi".

Încă de vineri dimineaţă, la Bogota, curioşii s-au adunat în faţa uneia dintre operele maestrului, impunătorul „Bărbat călare”, aflat la intrarea într-un parc din apropierea centrului istoric al capitalei. De asemenea, vizitatorii s-au adunat în faţa lucrărilor expuse la Muzeul Botero, la doi paşi de Plaza de la Candelaria, într-o clădire colonială spaniolă care adăposteşte aproximativ o sută de lucrări ale artistului.

Vineri, presa columbiană l-a salutat la unison pe "cel mai mare artist columbian din toate timpurile", artistul "universal" sau planetar, iar oraşul său natal, Medellin, a declarat şapte zile de doliu pentru "a-i aduce un omagiu maestrului (...) după o viaţă plină de opere şi o moştenire care va rămâne pentru totdeauna în inimile tuturor locuitorilor oraşului", a declarat primarul acestuia, Daniel Quintero.

"Regretăm profund moartea maestrului Botero, un mare om de artă şi cultură, dar şi un mare om datorită dragostei sale pentru Medellin, pentru Columbia şi pentru America Latină. Opera sa, viaţa sa, moştenirea sa vor rămâne în acest oraş pe care l-a iubit atât de mult şi în care a lăsat atât de multe opere", a adăugat primarul.

Diverse forme de omagiera, inclusiv flori şi muzică, vor avea loc în Plaza Botero, unde sunt expuse 23 de sculpturi donate de artist oraşului în 2002 şi care sunt admirate de mii de turişti în fiecare an. Potrivit departamentului cultural al oraşului, "va exista, de asemenea, un perete pe care publicul va putea scrie diverse mesaje pentru artist".

"Medellinul va afişa, de asemenea, în diferite locuri chipul lui Fernando Botero", în timp ce oraşul va găzdui "conferinţe, lecturi şi acţiuni pentru a comemora şi celebra viaţa şi opera" sculptorului.

Potrivit municipalităţii, "rămăşiţele maestrului vor fi înmormântate la Pietrasanta, în Italia, alături de cele ale soţiei sale, Sophia Vari, sculptoriţă greacă, care a murit la 5 mai anul acesta", după 48 de ani de convieţuire. Potrivit fiicei sale, decesul ei i-a provocat "o tristeţe infinită".

Venite de la politicieni, personalităţi culturale, mass-media, în întreaga Columbie, omagiile au curs pentru artistul care a creat peste 3.000 de picturi şi 300 de sculpturi.

"Regretăm profund plecarea lui Fernando Botero, unul dintre cei mai mari artişti din Columbia şi din lume. A fost întotdeauna generos cu ţara sa, un mare prieten şi un constructor pasionat al păcii", a declarat fostul preşedinte şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace Juan Manuel Santos (2010-2018) la postul de televiziune X.

Provenind dintr-un mediu modest, Botero a făcut cunoştinţă cu arta de la o vârstă foarte fragedă şi, după prima sa expoziţie personală în Bogota, în anii 1950, a plecat în Europa, petrecând timp în Spania, Franţa şi Italia, unde a descoperit arta clasică.

Cariera sa a luat avânt în anii 1970 la New York, unde a început să fie abordat de importanţi dealeri de artă.

Dimensiunile extraordinare au devenit marca sa distinctivă.

Pentru artist, termenul de "gras" era nepotrivit pentru personajele sale. Iubitor al Renaşterii italiene, el se descria drept un "apărător al volumului" în arta modernă. Sculptura sa, marcată şi ea de gigantism, a ocupat un loc foarte important în cariera sa.

Fernando Botero a fost, de asemenea, un mare mecena al artelor, cu donaţii estimate la peste 200 de milioane de dolari. A donat multe dintre lucrările sale muzeelor din Medellin şi Bogota, precum şi zeci de tablouri din colecţia sa privată, printre care Picassos, Monet, Renoir şi Miro.

Lucrările sale pot fi văzute şi în aer liber în multe oraşe din întreaga lume, deoarece artistul considera că expoziţiile cu lucrările sale nu sunt suficiente.

#BREAKING 🇨🇴🎨 🖼️

Remembering the iconic Colombian artist, Fernando Botero, who passed away at the age of 91. His unique style captured hearts worldwide, and his legacy lives on through his art.#FernandoBotero #ColombianArtist #BoteroArt #tognews #todayonglobenews #todayonglobe pic.twitter.com/Dix6eoHM6c