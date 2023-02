Ferrari și-a prezentat monopostul care ar trebui să "zboare" spre titlu mondial în 2023. Scuderia are și un nou "principal"

Constructorul italian de automobile Ferrari a prezentat, marţi, în fief-ul său de la Maranello, noul său monopost pentru sezonul 2023 al Campionatului Mondial de Formula 1, unul care să concureze de la egal cu Red Bull după un an marcat de erori de strategie în cursă şi de probleme de fiabilitate, informează AFP.

"Scuderia", care nu a mai câştigat de la Marele Premiu al Austriei din 10 iulie, a încheiat pe locul doi în clasamentul constructorilor, după echipa campionului mondial en titre Max Verstappen.

Pentru cea mai titrată emblemă din istoria Formulei 1, a "căluţului cabrat", eşecurile par interminabile: ultimul titlu mondial la piloţi datează din 2007, prin Kimi Raikkonen, şi 2008 la constructori.

"Cel mai important pentru noi toţi este să punem Ferrari pe primul loc", a spus la sediul istoric de la Maranello (Emilia-Romagna), noul preşedinte al Ferrari Formula 1, francezul Frederic Vasseur, venit de la Alfa Romeo după plecarea lui Mattia Binotto în noiembrie.

În tradiţionalele sale culori, roşu cu negru, monopostul versiunea 2023 - SF-23 - va arăta o mai mare fiabilitate decât în sezonul trecut, care a fost marcat de numeroase abandonuri.

"Anul trecut, nu este un secret, motorul nu a fost cel mai bun atu al maşinii. Dar acum am făcut o treabă foarte bună şi suntem pregătiţi", a asigurat Vasseur.

"Obiectivul este să câştigăm, categoric", a adăugat pilotul monegasc Charles Leclerc, vicecampion mondial şi titular la Ferrari şi anul acesta, alături de spaniolul Carlos Sainz jr.

