Probleme pentru Charles Leclerc la Monaco. Pilotul echipei Ferrari, care ar fi trebuit sa plece din pole position, nu a luat startul in Marele Premiu. Ce s-a intamplat

Leclerc nu a putut lua startul la cursa din orasul in care s-a nascut din cauza unei probleme mecanice la monopostul Ferrari.Sambata, in calificari , Leclerc a lovit barierele de protectie ale circuitului cand mai erau aproape 20 de secunde din Q3 si olandezul Max Verstappen (Red Bull) stabilea timpi care il puteau aduce in pole-postion. Insa sesiunea de calificare a fost oprita in timp ce toti piloti incercau sa-si imbunatatesca timpii si clasamentul anterior accidentului a fost cel care a contat pentru formarea grilei.Locul sau pe grila a ramas liber, olandezul Max Verstappen (Redb Bull) fiind cel a preluat conducerea cursei dupa start.