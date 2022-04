Un Ferrari din 1957 a devenit cea mai scumpa masina din istorie (Video)

A cazut recordul sumelor licitate pentru o masina. Un exemplar Ferrari 250 Testarossa a fost vandut in Italia cu peste 9 milioane de euro.

Criza nu ii afecteaza major pe marii colectionari de masini istorice, acestia reusind sa bata recorduri dupa recorduri in materie de sume aruncate in licitatii dedicate masinilor de colectie. Asa cum se anunta inca de acum trei luni, exemplarul Ferrari 250 Testarossa cu numarul de sasiu 0714TR, fabricat in 1957, a devenit cea mai scumpa masina vanduta vreodata in lume, cumparatorul licitand 9.02 milioane de euro pentru modelul italian.

Licitatia a avut loc in cadru festiv in chiar fieful italienilor de la Ferrari, la Fiorano. Pretul de cumparare a modelului depaseste astfel cu mult suma care detinea recordul mondial anterior: 7.04 milioane de euro pentru un Ferrari 250 GT California Spider (1961).

Masina licitata in acest weekend a fost produsa in 1957 si are o valoare extrem de ridicata datorita faptului ca a fost pilotata in diverse competitii de figuri mari ale motorsportului mondial, cum sunt Phil Hill, Peter Collins sau Wolfgang von Trips. Modelul cu seria de sasiu 0714TR este exemplarul cu cea mai indelungata istorie in competiile sportive creata de Ferrari in seria 250 Testarossa.

