VIDEO Doi romani, cu un Ferrari cu numere de Germania, amendati ca au parcat pe doua locuri rezervate persoanelor cu dizabilitati

Politisti amendati cu 2.000 de lei, pentru ca au parcat pe doua locuri rezervate persoanelor cu handicap

Barbatul care a anuntat politia, a filmat si a avut dialogul neplacut cu soferul Ferariului. El a spus ca desi masina avea numere de Germania, putea sa jure ca proprietarii sunt romani Nimeni altcineva, mai ales cei din tarile occidentale, nu ar fi fost capabili de o astfel de "performanta". Acolo exista o responsabilitate, mai ales in cazul persoanelor cu handicap. Zilele trecute o masina de politie a fost surprinsa in parcarea unui supermarket din orasul Suceava pe locurile destinate persoanelor cu handicap. In urma cercetarilor, cei doi politisti au fost amendati cu 20.000 de lei, relateaza publicatia locala Monitorul de Suceava.Autoturismul Dacia Logan stationa pe doua locuri de parcare special amenajate pentru persoanele cu handicap. Echipajul era format dintr-un agent de la Politia municipiului Suceava si un politist local.Cei doi agenti au invocat o urgenta, anume verificarea unor persoane care deranjau oamenii in zona.