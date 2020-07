Din Ferrari in catuse: Magnat imobiliar retinut de DIICOT la Iasi si acuzat de o frauda de 12 milioane de euro

17 persoane au fost audiate de procurorul Daniel Horodniceanu, fostul sef DIICOT, in cursul zilei de marti, 28 iulie.Zamosteanu este acuzat de anchetatori ca a pacalit statul cu 12 milioane de euro. DIICOT a mai emis ordonante de retinere pe numele Aurei Parvu si al lui Ovidiu Cretu.Cristin Zamosteanu si-ar fi ridicat imperiul imobiliar prin evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani. Anchetatorii au facut mai multe perchezitii ce au avut loc sediile unor firme de-ale sale. Descinderi au mai avut loc si la domiciliul altor dezvoltatori, dar si in judetele Suceava, Vaslui si Botosani.Prin intermediul societatilor sale si cu ajutorul mai multor angajati, Cristin Zamosteanu este acuzat ca ar fi pacalit statul incepand cu anul 2012. "Controland alte societati ca administrator de fapt, actionand, de asemenea, si in calitate de persoana fizica autorizata cu cod de TVA a initiat o grupare infractionala organizata, impreuna cu fosta sa sotie, cu angajatii sai si cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iasi, cu scopul de a obtine sume mari de bani prin sustragerea si neplata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat", a precizat DIICOT Iasi.Anchetatorii au aratat ca apartamentele erau construite pe firma dupa care transferate la preturi subevaluate pe numele lui Zamosteanu, pe persoana fizica. Ulterior, acesta revindea imobilele la valoarea de piata si incasa profitul din tranzactii. Anchetatorii au estimat prejudiciul la 12 milioane de euro.Mai multe persoane sunt vizate de ancheta , firul investigatiei mergand, sustin surse Ziarul de Iasi, pana la anumite clanuri din Iasi si persoane controversate, cum ar fi Cristinel Bolobita sau Doru Plugaru.O alta infractiune retinuta in dosar este cea de dare de mita, fapta de care e acuzat tot Zamosteanu. Acesta ar fi oferit foloase necuvenite unui inspector de la ANAF, o femeie, care este si ea vizata de ancheta si e acuzata de luare de mita.Un alt dezvoltator pe nume George Istrate a fost acuzat ca ar fi construit blocuri cu bani negri proveniti din vanzarea de substante ilegale.