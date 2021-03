VIDEO Mega actiune a politiei spaniole. Au confiscat 600 kg de cocaina, masini de lux si un arsenal de arme de la o grupare de traficanti de droguri

🚩Desarticulada la mayor red de distribucion de #cocaina de Madrid



12 detenidos en 📍#Badajoz, #Guadalajara, #Madrid, #Malaga y #Valencia a los que incautamos 600kg de cocaina



Debido a la #peligrosidad de los integrantes, fue necesaria la intervencion del #GEO👮‍♂️ pic.twitter.com/FHuhNCZxHg - Policia Nacional (@policia) March 14, 2021

Potrivit Politiei Nationale a Spaniei, la gruparea criminala, una extrem de violenta, s-au gasit si 600 kg de cocaina.Aproximativ 700.000 de euro in numerar au fost confiscati, alaturi de 20 de masini scumpe, inclusiv Ferrari.Un "avocat al drogurilor" a indeplinit sarcini legale pentru organizatie, inclusiv spalarea banilor, in timp ce membrii bandelor foloseau nume de cod pentru a se referi la alti membri ai organizatiei sau la apartamentele utilizate pentru depozitarea cocainei.Membrii gruparii locuiau in proprietati de lux."Potrivit anchetatorilor, a fost cea mai mare organizatie de distributie a cocainei din capitala Spaniei", a anuntat politia intr-un comunicat.Un filmulet al al politiei a aratta ofiterii care au scos o geanta plina cu numerar dintr-un compartiment ascuns in tavanul unui apartament in timpul unui raid.Liderul gruparii, care este din Maroc, a stabilit legaturi intre bandele de droguri din Columbia, Maroc, Spania si nordul Europei.Politia spaniola a lucrat cu omologii din Columbia la operatiune.