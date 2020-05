Sebastian Vettel o paraseste pe Ferrari - oficial

Ziare.

"Relatia mea cu Scuderia Ferrari se va incheia la finalul anului 2020. In acest sport, pentru a obtine cele mai bune rezultate posibile este esential ca toate partile implicate sa fie intr-o armonie perfecta. Eu si echipa am ajuns la concluzia ca nu mai exista aceasta dorinta comuna de a ramane impreuna la sfarsitul acestui an", a precizat Vettel intr-un comunicat dat publicitatii de echipa italiana."Chestiunile financiare nu au jucat niciun rol in aceasta decizie"', a explicat germanul. "Ceea ce s-a intamplat in ultimele luni i-a facut pe multi dintre noi sa se gandeasca la ceea ce este mai important in viata noastra. Vreau sa imi acord un timp in care sa reflectez in privinta viitorului meu. Scuderia Ferrari ocupa un loc special in Formula 1 si sper ca va continua sa obtina succesul pe care il merita", a adaugat Sebastian Vettel.La randul sau, Mattia Binotto, directorul echipei Ferrari a precizat: "Am luat aceasta decizie impreuna cu Sebastian si credem ca este cea mai buna solutie pentru ambele parti. Nu a fost un pas usor de facut, avand in vedere valoarea lui Sebastian, ca pilot si ca persoana. Nu a existat un anumit motiv care a dus la luarea acestei decizii, ci doar concluzia comuna si prietenoasa ca a sosit timpul sa continuam calatoria noastra pe cai diferite, pentru a ne atinge obiectivele".In varsta de 32 ani, Sebastian Vettel a sosit la Ferrari in 2015, dupa ce a cucerit patru titluri mondiale cu echipa Red Bull si visa sa calce pe urmele celebrului sau compatriot Michael Schumacher, care a castigat cinci dintre cele sapte titluri din palmaresul sau alaturi de gruparea de la Maranello. Pilotul german declarase luna trecuta ca ar putea semna un nou acord cu Ferrari inainte de startul actualului sezon, intarziat din cauza pandemiei de coronavirus.Spaniolul Carlos Sainz jr, de la McLaren, si australianul Daniel Ricciardo, pilotul echipei Renault, au fost nominalizati de presa de specialitate drept candidati principali pentru inlocuirea lui Sebastian Vettel la Ferrari, ambii avand contracte valabile pana la sfarsitul lui 2020.Numele britanicului Lewis Hamilton, campionul mondial en titre, a fost la randul sau mentionat in legatura cu Ferrari, insa acesta a indicat in repetate randuri ca intentioneaza sa ramana la Mercedes.