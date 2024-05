Un seic din Emiratele Unite ale Arabiei si-a placat Ferrari-ul cu aur de 24 de karate.

Ferrari-ul in cauza este un model 599 GTB Fiorano, care are un motor in V de 12 cilindri, ce dezvolta 620 de cai putere, anunta site-ul Infomotori.com.

Automobilul poate ajunge de la 0 la 100 de kilometri pe ora in doar 3.5 secunde.

Modelul 599 GTB Fiorano a fost lansat de Ferrari in 2006, la Salonul Auto de la Geneva.

I.G.