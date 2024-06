Un mare oraș al lumii apelează la măsuri radicale pentru a spori natalitatea. Stimulente financiare pentru operații

În multe dintre statele lumii, fertilitatea scade la cote alarmante pentru guvernanți. Coreea de Sud are cele mai joase cifre din lume, iar situația este acută în capitala Seul. Acum, autoritățile locale vor să apeleze la stimulente financiare pentru a spori natalitatea.

Rezidenții din Seul care și-au făcut vasectomie – o procedură care urmărește sterilizarea – pot primi înapoi banii pentru procedurile medicale țintite să inverseze efectele operației. Autoritățile din metropola sud-coreeană vor oferit aproximativ 730 de dolari americani celor care vor să redevină fertili, bani care ar trebui să acopere procedura, medicamentele și spitalizarea, scrie Washington Post joi, 30 mai.

Fertilitatea a scăzut din nou în țara asiatică, la un nivel de 0,72 copii per femeie, informa Reuters la 28 februarie. Este a patra scădere consecutivă, iar Coreea de Sud este singurul stat care are o rată sub 1 dintre toți membri Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, amintește agenția.

Rata este simțitor mai mică în Seul, unde Washington Post scrie că o femeie va avea în cursul vieții 0,55 copii, în medie, conform datelor din 2023. Planul autorităților din capitală vizează plăți către 100 de rezidenți și face parte dintr-o strategie mai largă de stimulare a natalității în metropola cu peste 9,5 milioane de locuitori.

Vasectomia, care implică tăierea și sigilarea vaselor care transportă spermatozoizii, poate fi inversată printr-o procedură numită vasovasostomie. Capitala este printre alte peste 30 de localități care au luat decizia de a susține natalitatea. În Coreea de Sud, rata scăzută a fertilității a fost pusă pe seama dificultăților financiare pe care le resimt părinții, dar și pe greutatea de a avea o carieră în același timp cu creșterea unui copil.

Experții citați de publicația americană sunt reticenți cu privire la politica anunțată de autorități.

"Nu va crește natalitatea", spune Sunhye Kim, o profesoară care studiază sănătatea și drepturile reproductive, care subliniază că trebuie garantat "dreptul tuturor indivizilor de a alege dacă au sau nu copii". Coreea de Sud a avut, în urmă cu 40 și 50 de ani, o viziune antinatalistă, care s-a tradus prin sterilizarea în masă a populației.

"Această politică nou anunțată nu face decât să confirme că schimbarea politicilor de populație poate reglementa sau controla cu ușurință sănătatea reproductivă și drepturile indivizilor", subliniază experta.